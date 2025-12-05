PIONER: Postapokalyptischer MMO-Shooter startet finale Tests

GFA Games gibt Spielern ab heute bis zum 9. Dezember eine letzte Möglichkeit, ihren lang erwarteten MMO-Shooter PIONER zu testen, bevor das Spiel am 16. Dezember in den Early Access startet.
Spieler können dem finalen Open Beta Test über die Steam-Seite beitreten.
Die offene Beta bietet folgende Inhalte:
- Die gesamte Story-Kampagne
- Neue Orte: erkundet Middlelands, Mushroom Plain und andere Gebiete
- Herausforderndere Raids
- TDM mit mehreren Spiel-Modi
PIONER erscheint im Steam Early Access am 16. Dezember 2025. Spieler können das Spiel ihrer Wunschliste auf Steam hinzufügen, um immer alle Neuigkeiten zu erhalten und als Erste die gefährliche Welt erkunden zu können.
Das Release-Datum für die Konsolenversion wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Ein neues Video wurde heute veröffentlicht, bei dem Spieler eine Tour über die Tartarus Insel machen – ein Ort, so gefährlich wie schön, voller postapokalyptischer Landschaften:
35 Kommentare
Ich warte mal ab, was die Tests sagen und wie teuer es am Ende ist, und wie das zusammenspiel mit anderen Spielern ist….
Ist der Trailer mit KI Voice erstellt worden hört sich stark danach an :/?
Wenn ich sowas sehe, muss ich immer dran denken, wo Videospiele mal angefangen haben. Einfach krass stark, was sich seitdem technisch getan hat
Sieht echt gut aus, aber mmo-Shooter sind einfach nicht meins.