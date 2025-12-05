PIONER: Postapokalyptischer MMO-Shooter startet finale Tests

MMO-Shooter PIONER startet letzte Beta vor Release am 16. Dezember und erscheint später auch für Konsolen.

GFA Games gibt Spielern ab heute bis zum 9. Dezember eine letzte Möglichkeit, ihren lang erwarteten MMO-Shooter PIONER zu testen, bevor das Spiel am 16. Dezember in den Early Access startet.

Spieler können dem finalen Open Beta Test über die Steam-Seite beitreten.

Die offene Beta bietet folgende Inhalte:

Die gesamte Story-Kampagne

Neue Orte: erkundet Middlelands, Mushroom Plain und andere Gebiete

Herausforderndere Raids

TDM mit mehreren Spiel-Modi

PIONER erscheint im Steam Early Access am 16. Dezember 2025. Spieler können das Spiel ihrer Wunschliste auf Steam hinzufügen, um immer alle Neuigkeiten zu erhalten und als Erste die gefährliche Welt erkunden zu können.

Das Release-Datum für die Konsolenversion wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ein neues Video wurde heute veröffentlicht, bei dem Spieler eine Tour über die Tartarus Insel machen – ein Ort, so gefährlich wie schön, voller postapokalyptischer Landschaften: