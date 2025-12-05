PIONER: Postapokalyptischer MMO-Shooter startet finale Tests

35 Autor: , in News / PIONER
Übersicht

MMO-Shooter PIONER startet letzte Beta vor Release am 16. Dezember und erscheint später auch für Konsolen.

GFA Games gibt Spielern ab heute bis zum 9. Dezember eine letzte Möglichkeit, ihren lang erwarteten MMO-Shooter PIONER zu testen, bevor das Spiel am 16. Dezember in den Early Access startet.

Spieler können dem finalen Open Beta Test über die Steam-Seite beitreten.

Die offene Beta bietet folgende Inhalte:

  • Die gesamte Story-Kampagne
  • Neue Orte: erkundet Middlelands, Mushroom Plain und andere Gebiete
  • Herausforderndere Raids
  • TDM mit mehreren Spiel-Modi

PIONER erscheint im Steam Early Access am 16. Dezember 2025. Spieler können das Spiel ihrer Wunschliste auf Steam hinzufügen, um immer alle Neuigkeiten zu erhalten und als Erste die gefährliche Welt erkunden zu können.

Das Release-Datum für die Konsolenversion wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ein neues Video wurde heute veröffentlicht, bei dem Spieler eine Tour über die Tartarus Insel machen – ein Ort, so gefährlich wie schön, voller postapokalyptischer Landschaften:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu PIONER

35 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kaladin 1120 XP Beginner Level 1 | 05.12.2025 - 19:21 Uhr

    Ich warte mal ab, was die Tests sagen und wie teuer es am Ende ist, und wie das zusammenspiel mit anderen Spielern ist….

    0
  2. AffenCop 5745 XP Beginner Level 3 | 05.12.2025 - 20:42 Uhr

    Ist der Trailer mit KI Voice erstellt worden hört sich stark danach an :/?

    0
  3. HaLoFaN91 115865 XP Scorpio King Rang 3 | 05.12.2025 - 20:59 Uhr

    Wenn ich sowas sehe, muss ich immer dran denken, wo Videospiele mal angefangen haben. Einfach krass stark, was sich seitdem technisch getan hat

    0

Hinterlasse eine Antwort