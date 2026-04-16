PIONER: Roadmap enthüllt kommende Inhalte für das MMO

PIONER zeigt neue Inhalte und Updates in offizieller Roadmap für das laufende Jahr.

Frische Einblicke in die Zukunft von PIONER: Für das laufende Jahr wurde eine offizielle Roadmap vorgestellt, die kommende Inhalte und Updates für das MMO erstmals konkret zusammenfasst.

Im Fokus stehen dabei neue Content-Erweiterungen, die das Spielerlebnis im Verlauf des Jahres stetig ausbauen sollen. Die Entwickler geben damit einen klaren Ausblick darauf, welche Inhalte in den kommenden Monaten geplant sind und wie sich die Spielwelt weiterentwickeln wird.

Gleichzeitig wird betont, dass die Roadmap nur einen Teil der laufenden Arbeiten abbildet. Maßnahmen zur Optimierung sowie Verbesserungen der Server- und Netzwerkleistung sind nicht aufgeführt, obwohl sie intern höchste Priorität besitzen. An diesen technischen Bereichen werde kontinuierlich gearbeitet.