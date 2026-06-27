PixARK: Terracrypt mit neuem Untergrund-Abenteuer und 12 Biomen

Wenn die Oberfläche nicht mehr reicht: PixARK Terracrypt zieht euch tief in eine vergessene Welt.

Das Sandbox-Survival-Universum PixARK erhält eine neue große Erweiterung: PixARK: Terracrypt führt Spieler tief unter die Oberfläche in ein komplett neues Untergrund-Abenteuer.

Die kommende Erweiterung wird zunächst auf Steam veröffentlicht, bevor im Anschluss eine Konsolenveröffentlichung sowie eine technische Parität mit der PC-Version in den folgenden Monaten erfolgen soll. Damit setzt Snail Games USA auf einen gestaffelten Rollout des Premium-DLCs.

Im Zentrum von Terracrypt steht eine riesige unterirdische Ruinenwelt, die aus insgesamt 12 einzigartigen Biomen besteht. Jedes dieser Gebiete bringt eigene Umweltbedingungen, Gefahren und Überlebensmechaniken mit sich und zwingt Spieler dazu, ihre Strategie ständig anzupassen.

Die Handlung beginnt nach einer Bruchlandung, bei der ein mysteriöses Notsignal die Spieler tief in ein Höhlensystem führt. Dort wartet eine verborgene Macht, die seit Jahrhunderten unter der Oberfläche existiert. Parallel dazu treffen Spieler auf neue Fraktionen und insgesamt 11 neue Kreaturenarten, die das Überleben zusätzlich erschweren.

Auch spielerisch erweitert Terracrypt das Fundament von PixARK deutlich. Neue Technologien ermöglichen komplexere Basisstrukturen, während sich durch genetische Manipulation sowohl Kreaturen als auch Pflanzen gezielt beeinflussen lassen. Ergänzt wird das System durch automatisierte Produktionsketten, die auch während tiefer Expeditionen weiterlaufen.

Laut Entwickler soll die Erweiterung vor allem mehr von dem liefern, was die Community bereits am Hauptspiel schätzt: zusätzliche Kreaturen, neue Biome und deutlich mehr Spielzeit. Snail Games USA beschreibt Terracrypt als bislang ambitioniertestes Premium-DLC-Projekt für das Spiel.