Pizza Possum: Hungriges Opossum sucht die nächste Mahlzeit

Der Indie-Entwickler Cosy Computer und der Publisher Raw Fury haben sich mit einem schrulligen Opossum zusammengetan, um in Pizza Possum, einem neuen Top-Down-Actionspiel im Arcade-Stil, das im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint, Pizza zu besorgen.

Die Partnerschaft wurde auf der Future Games Show Spring Showcase mit einem neuen Gameplay-Trailer enthüllt. Durchquert eine liebevoll gestaltete 3D-Inselwelt, allein oder mit einem Freund im lokalen Koop-Modus, während ihr versucht, so viel leckeres Essen wie möglich zu stehlen, um es in euer flauschiges Opossum-Maul zu stopfen.

Spielt als niedliches, hungriges Opossum in einem rasanten Action-Arcade-Chaos und versucht, so viel Futter wie möglich zu verschlingen, ohne dabei von den Wachhunden erwischt zu werden, die euer Festmahl verhindern wollen! Hundepatrouillen werden versuchen, euch auf Schritt und Tritt zu stoppen, aber keine Sorge: Euer Opossum ist sehr heimtückisch, also nutzt die Büsche, um euch vor den Patrouillen zu verstecken und die Jagd fortzusetzen!

Während ihr eine bunte Vielfalt an malerischen Regionen nach leckeren Mahlzeiten durchsucht, um eure Geschmacksnerven zu befriedigen, sammelt ihr Punkte, mit denen ihr einzigartige Gegenstände wie Rauchbomben, Schlaghandschuhe und mehr freischalten könnt, die euch auf eurer Reise helfen.

Genießt das unterhaltsame und hektische Gameplay mit intuitiver Steuerung, einem spielerischen Gefühl und einer bezaubernden Geräuschkulisse allein oder mit einem Critter-Kollegen über den lokalen Multiplayer und Steam Remote Play Together.