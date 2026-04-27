Planet Coaster 2: Atari-Arcades, neue Coaster-Features und mehr

Mit Update 9 erweitert Planet Coaster 2 seine Parkgestaltung um klassische Atari-Arcades, neue Fahrgeschäfte und technische Verbesserungen.

Planet Coaster 2 erhält mit Update 9 ein umfangreiches Inhalts- und Feature-Update, das ab dem 30. April 2026 kostenlos auf allen Plattformen verfügbar sein wird.

Im Mittelpunkt steht eine neue Möglichkeit, Parks deutlich interaktiver zu gestalten: Spieler können künftig eigene Arcade-Bereiche bauen und dabei auf eine Auswahl klassischer Atari-Arcade-Automaten zurückgreifen. Ergänzt wird das System durch eine neue Entertainment-Kategorie im Bau-Menü, über die alle Arcade-Inhalte direkt zugänglich sind.

Insgesamt stehen 14 neue Arcade-Automaten sowie ein Prize Counter zur Verfügung, an dem Besucher Preise einlösen können. Damit erweitert das Update die Gestaltungsmöglichkeiten für Besucherunterhaltung innerhalb der Parks deutlich.

Neben den Arcades bringt Update 9 auch neue Blueprints für Fahrgeschäfte ins Spiel. Diese sind exklusiv für Besitzer der Sorcery- und Toybox-Pakete verfügbar und erweitern die Auswahl an vorgefertigten Flat Rides.

Auch im Bereich der Achterbahnen liefert das Update Verbesserungen: Neue Track-Variationen sorgen für mehr kreative Freiheit beim Bau individueller Coaster.

Darüber hinaus wurden mehrere Gameplay-Systeme überarbeitet. Dazu gehören verbesserte Rückmeldungen der Gäste in Bezug auf Wetterbedingungen, optimierte Mitarbeitersperrzonen, überarbeitete Heatmaps sowie die Möglichkeit, die Beleuchtung von Achterbahnen ein- und auszuschalten. Zusätzlich wurden zahlreiche Fehlerbehebungen vorgenommen.

Ein weiterer technischer Bestandteil des Updates ist die Unterstützung für das ASUS ROG Ally sowie das ROG Xbox Ally, wodurch das Spiel auf diesen Geräten optimiert läuft.

Mit Update 9 erweitert Planet Coaster 2 damit sowohl die kreative Freiheit als auch die technische Stabilität und bringt gleichzeitig neue klassische Arcade-Elemente in den Parkbau ein.

Was das Update sonsdt noch umfasst, könnt ihr im folgenden Video sehen oder in den Patch Notes nachlesen.