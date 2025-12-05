Planet Coaster 2: Eröffnet verspielte Welten mit dem neuen Toybox Pack

Das Toybox Pack für Planet Coaster 2 ist ab sofort erhältlich und verwandelt euren Park in eine farbenfrohe, lebendige Spielzeuglandschaft.
Der Launch Trailer zeigt, wie ihr mit übergroßen Figuren, bunten Städten und spielerischen Kulissen ein Freizeitpark Erlebnis erschafft, das direkt aus Kindheitserinnerungen zu stammen scheint.
Fünf neue Fahrgeschäfte erweitern die Möglichkeiten eurer Attraktionen und sorgen für frische Besucherströme sowie kreative Designs. Die Bauelemente orientieren sich an klassischen Spielzeugen und erlauben es euch, euren Park Block für Block in eine fantasievolle Wunderwelt zu verwandeln.
Durch die Kombination aus nostalgischem Stil, neuen Mechaniken und detailreichen Strukturen stärkt das Toybox Pack die kreative Vielfalt von Planet Coaster 2 auf PC, Xbox Series X und Xbox Series S und bietet euch sofort neue Optionen, um eure Freizeitparks weiter auszubauen und individuell zu gestalten.
Früher hab ich ganze Nächte mit dem ersten Teil verbracht… Mittlerweile kann ich diese Art von Spiel nimmer spielen. Man muss ja auch schlafen und arbeiten und…
Ich liebe ja solche Simulationen, in denen man sich verlieren kann. Und schwupp ist Morgen! 🙂
ich habs zum release gekauft, war absolut schrott, wurd aber mittlerweile zum besseren gepatched (vgl cyberbug)
ich würds soooo gern suchten, aber auf der konsole gibts dieses miese Limit dass man nur eine bestimme anzahl objekte bauen kann
die müssten das game einfach besser optimieren, damit man auch auf den konsolen seiner kreativität freien lauf lassen kann
Hatte glaub ich den ersten coaster Sim auf dem PC.unschlagbar war damals aber Theme Park world😄