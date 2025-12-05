Planet Coaster 2: Eröffnet verspielte Welten mit dem neuen Toybox Pack

Fünf neue Fahrgeschäfte und riesige Spielzeugkulissen erweitern euren Freizeitpark in Planet Coaster 2.

Das Toybox Pack für Planet Coaster 2 ist ab sofort erhältlich und verwandelt euren Park in eine farbenfrohe, lebendige Spielzeuglandschaft.

Der Launch Trailer zeigt, wie ihr mit übergroßen Figuren, bunten Städten und spielerischen Kulissen ein Freizeitpark Erlebnis erschafft, das direkt aus Kindheitserinnerungen zu stammen scheint.

Fünf neue Fahrgeschäfte erweitern die Möglichkeiten eurer Attraktionen und sorgen für frische Besucherströme sowie kreative Designs. Die Bauelemente orientieren sich an klassischen Spielzeugen und erlauben es euch, euren Park Block für Block in eine fantasievolle Wunderwelt zu verwandeln.

Durch die Kombination aus nostalgischem Stil, neuen Mechaniken und detailreichen Strukturen stärkt das Toybox Pack die kreative Vielfalt von Planet Coaster 2 auf PC, Xbox Series X und Xbox Series S und bietet euch sofort neue Optionen, um eure Freizeitparks weiter auszubauen und individuell zu gestalten.