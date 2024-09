Planet Coaster 2: Freizeitpark öffnet im November

Autor:, in / Planet Coaster 2

Frontier Developments gab bekannt, dass Planet Coaster 2, das Achterbahn- und Wasserpark-Simulationsspiel, am 6. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Ab sofort können aufstrebende Freizeitpark-Manager den Nachfolger von Planet Coaster (2016) vorbestellen, um die Bonus-Ride-Collection zu erhalten, darunter die rotierende Schienenbahn FD Vision, die Outmax-Wasserachterbahn und die schwindelerregende Flachbahn The Cube.

Für Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, gibt es sogar noch mehr kreativen Spaß mit dem Vintage Funfair Ride Pack, das zehn weitere Achterbahnen und Fahrgeschäfte enthält, die von kultigen Fahrgeschäften inspiriert sind.

Planet Coaster 2 lädt die Spieler dazu ein, ihre Fantasie mit einer spektakulären Auswahl an Fahrgeschäften, Rutschen und vielem mehr auszuleben.

Dank der leistungsstarken Kreativwerkzeuge, der Anpassungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau und der lebendigen Themen wie Resort, Aquatic, Viking und Mythology werden sie die Grenzen ihrer Kreativität so weit wie nie zuvor ausreizen.

Entwerft glitzernde Swimmingpools, skaliert Landschaften auf die perfekte Größe und baut beeindruckende, weitläufige Parks, die die perfekte Kulisse für die Gäste bieten, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

In Planet Coaster 2 können die Spieler zum ersten Mal Fahrgeschäfte und Achterbahnen schnell und einfach bis ins kleinste Detail anpassen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Eine Vielzahl von aufregenden Achterbahnen und atemberaubenden Thrill Rides bringen Spannung in jeden Park, zusammen mit lebhaften Wasserattraktionen wie Rutschen, Wasserrutschen, Wellenbädern und vielem mehr, um zu begeistern und zu unterhalten.

Mit dem brandneuen Event-Sequenzer-Tool können die Spieler ihre Attraktionen mit faszinierenden Effekten ausstatten, darunter Animatronics und Wasserfontänen, die den Gästen die dramatische Fanfare echter Themenparks vermitteln.

Selbst der beeindruckendste Park erfordert ein fachmännisches Management, und in Planet Coaster 2 war es für die Spieler noch nie so einfach, wichtige Verbesserungen zu finden, die ihre Parkbewertung verbessern und sie auf dem Weg zum Meister des Parkmanagements unterstützen.

Hilfreiche neue Heatmaps bieten einen Überblick über die Bedürfnisse jedes Parks auf einen Blick, während die Auswahl eines beliebigen Gastes oder Mitarbeiters Einblicke in genau das offenbart, was dieser während seines Tages denkt, so dass die Spieler Maßnahmen ergreifen können.

Das neue Wasserpark-Gameplay bietet noch mehr Authentizität mit Details, die von realen Parks inspiriert sind. Schatten, Sonnencreme, Rettungsschwimmer, Umkleidekabinen und vieles mehr sind von größter Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Gäste ihren besten Tag sowohl im als auch außerhalb des Schwimmbads verbringen.

Und natürlich müssen auch die sensationellsten Fahrgeschäfte mit Strom und Wasser versorgt werden, damit sie in Betrieb bleiben. Die Pools müssen sauber gehalten werden, und die Einrichtungen sollten auf höchstem Niveau gewartet werden, um maximale Sicherheit und Freude zu gewährleisten.

Planet Coaster 2 bietet mehr Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung als je zuvor, darunter zum ersten Mal die Möglichkeit, einzeln in ein gemeinsames Sandbox-Level zu springen und plattformübergreifend gemeinsam zu bauen.

Die Spieler können auch die Parks ihrer Freunde besuchen, um deren Kreationen auf Knopfdruck zu erleben, sich an die Spitze der Rangliste im Franchise-Modus zu setzen und Blaupausen und ganze Parks über den plattformübergreifenden Frontier Workshop zu teilen und herunterzuladen.

Planet Coaster 2 erscheint am 6. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro für die Standard Edition. Die Deluxe Edition zum Preis von 64,99 Euro enthält das Vintage Funfair Ride Pack – eine Sammlung von 10 charmanten Attraktionen, vom nostalgischen Grand Carousel bis hin zu traditionellen Holzachterbahnen.

Spieler, die Planet Coaster 2 jetzt vorbestellen, erhalten zum Start drei spannende Fahrgeschäfte aus der Bonus Ride Collection.