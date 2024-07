Planet Coaster 2: Im Herbst geht’s wieder auf die Achterbahn

Autor:, in / Planet Coaster 2

Im Herbst 2024 können Spieler in Planet Coaster 2 wieder wilde Achterbahnpark-Erlebnisse erschaffen.

Frontier Developments hat Planet Coaster 2 für Herbst 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt.

Das ultimative Achterbahnpark-Erlebnis baut auf der Management-Simulation des Vorgängers auf und erreicht mit einem völlig neuen Wasserpark-Gameplay die nächste Stufe.

Mit unglaublichen Attraktionen, atemberaubenden Landschaften und authentischem Management müssen die Spieler ihren Gästen einen unvergesslichen Tag bieten, während sie ihre Kreativität und ihren Geschäftssinn in drei fesselnden Spielmodi auf die Probe stellen.

Planet Coaster 2 bietet den Spielern eine Reihe von lebhaften Wasserattraktionen, mit denen sie ihr eigenes Achterbahn- und Wasserparkparadies erschaffen können.

Macht den Gästen eine Freude, wenn sie entlang der Lazy Rivers schwimmen, die Wasserrutschen hinuntersausen, sich in die Wellenbecken stürzen und auf den aufregenden Wasserachterbahnen fahren. Schafft ein authentisches Wasserparkerlebnis, indem ihr Umkleidekabinen, Sonnenliegen, Rettungsschwimmer und vieles mehr bereitstellt.

Planet Coaster 2 baut auf dem erfolgreichen Vorgänger auf und gibt den Spielern die Möglichkeit, die Grenzen der Kreativität wie nie zuvor zu erweitern.

Lasst euch von spektakulären Parks aus der realen Welt inspirieren und erschafft lebendige Gästeplätze mit verbesserten Bau- und Pfadwerkzeugen.

Intuitive Stück-für-Stück-Bauwerkzeuge und neue Themen machen es den Spielern leicht, ihren Parkbau auf die nächste Stufe zu heben.

Wählt aus einer Auswahl authentischer Fahrgeschäfte, von wiederkehrenden Fan-Lieblingen bis hin zu neuen Wasserachterbahnen, und passt sie zum ersten Mal an, um ein wirklich einzigartiges Fahrerlebnis zu gestalten.

Die Spieler können ihrer Fantasie freien Lauf lassen und unvergessliche Erinnerungen für ihre Gäste schaffen, indem sie das erweiterte Event-Sequenzer-Tool nutzen und Animatronics, Rauch, Wasserstrahlen, Sound und vieles mehr in schillernden Shows auf einzelnen Fahrgeschäften und in ihren Parks kombinieren.

Mit drei spannenden Spielmodi können die Spieler in das authentische Management von Achterbahnen und Wasserparks eintauchen. Ob ihr euch im Karrieremodus mit einer Vielzahl von Szenarien auseinandersetzt, im Franchise-Modus ein globales Parknetzwerk aufbaut oder im Sandbox-Modus epische Parks entwerft – es gibt mehr Details zu entdecken als je zuvor.

Schützt die Gäste vor der Sonne, haltet die Pools sauber, sorgt dafür, dass die Fahrgeschäfte sicher laufen, und leitet das Innenleben jedes Parks mit Hilfe von praktischen Heatmaps, neuen Einrichtungen und mehr.

In Planet Coaster 2 ist es einfacher denn je, sich mit Freunden zu vergnügen. Besucht die Parks anderer Spieler, um deren Fahrgeschäfte zu testen, kämpft euch an die Spitze der Rangliste im Franchise-Modus und springt sogar einzeln in ein gemeinsames Sandbox-Level, um plattformübergreifend gemeinsam zu bauen.

Spieler, die sich inspirieren lassen wollen, können über den Frontier Workshop auch Blaupausen und komplette Parks plattformübergreifend teilen und herunterladen.

Planet Coaster 2 erscheint im Herbst 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.