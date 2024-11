Planet Coaster 2: Parkbau-Simulation öffnet seine Pforten

Autor:, in / Planet Coaster 2

Frontier Developments lädt die Spieler ein, das Band für ihre nächsten atemberaubenden Freizeitpark-Kreationen in Planet Coaster 2 durchzuschneiden, das ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich ist.

Planet Coaster 2 erweitert seinen Vorgänger um spektakuläre Wasserparks, umfassende kreative Steuerungsmöglichkeiten und vieles mehr, während die Spieler einen Park entwerfen, der ihnen unvergessliche Erinnerungen beschert.

Zum ersten Mal können Parkmanager atemberaubende Achterbahnen und aufregende flache Fahrten mit dem schimmernden Glanz von Pools und Wasserrutschen kombinieren und so den ultimativen Fluchtpunkt für ihre Gäste schaffen, egal ob Regen oder Sonnenschein!

Um die Grenzen der Kreativität der Spieler zu erweitern, können weitläufige Parks einzigartig gestaltet und Stück für Stück aufgebaut werden. Parkdesigner können ganze Gebäude und Auslagen von Grund auf neu erstellen oder alles anpassen, von den Farben und Mustern der Fahrgeschäfte bis hin zu den Details, wie das Hinzufügen von Kulissen zu einem einzelnen Achterbahnwagen oder einer Ladenfront.

Ebenfalls neu ist das Event-Sequenzer-Tool, mit dem die Spieler die vollständige Kontrolle über aufsehenerregende Effekte in ihrem Park haben, von Animatronics bis hin zu Wasserfontänen, und so den Charme eines echten Parks in ihre eigenen Kreationen bringen können.

Natürlich geht es beim Betrieb eines Freizeitparks nicht nur um die Fahrgeschäfte selbst, sondern auch um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb und fachmännische Managementfähigkeiten, um den Ruf eines Parks zu verbessern.

Mit den wechselnden Wetterbedingungen steigt auch der Bedarf an Regenschirmen oder Sonnenschutzmitteln, während der Einsatz von Rettungsschwimmern und die Sauberkeit der Schwimmbecken dafür sorgen, dass die Gäste jeden Moment im Wasser genießen können.

Wenn eine Unordnung aufgeräumt oder eine Attraktion repariert werden muss, ist es an der Zeit, ein erweitertes Team einzusetzen, das dafür sorgt, dass das Lachen nicht vergeht und die Fahrgeschäfte laufen.

Die Spieler können ihre Parks aus allen Blickwinkeln erleben, mit neuen Heatmaps, die einen sofortigen Überblick über verbesserungswürdige Bereiche bieten, während Gäste- und Fahrgeschäftkameras einen Sitz in der ersten Reihe bei ihren aufregenden Kreationen bieten!

Planet Coaster 2 bietet eine Fülle von Spielmöglichkeiten, egal ob man ein Liebhaber von Themenparks oder ein Neuling in der Welt des kreativen Managements ist. Im Karrieremodus kann man sich einen glänzenden Ruf als Parkmanager erarbeiten, im Sandbox-Modus von einer leeren Leinwand aus bauen und seine eigenen Herausforderungen gestalten oder im Franchise-Modus seinen Park an die Spitze der Bestenliste bringen.

Die Spieler können sich im plattformübergreifenden Frontier Workshop inspirieren lassen, in dem einzelne Entwürfe und ganze Parks gemeinsam genutzt werden können, oder mit einem Freund im Franchise- oder Sandbox-Modus zusammenarbeiten, um ihre Kreativität zu vereinen und einen Park nach dem anderen zu bauen.

Parkmanager können ihr Angebot für ihre Gäste mit der Planet Coaster 2: Deluxe Edition erweitern, die zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 64,99 Euro erhältlich ist. Die Deluxe Edition bietet das Vintage Funfair Ride Pack, eine Sammlung von 10 klassischen Attraktionen.