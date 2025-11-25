Planet Coaster 2: Update 8 für Anfang Dezember datiert

Für den 4. Dezember wurde das nächste Update für Planet Coaster 2 datiert. Zu den Highlights von Update 8 zählen ein verbessertes Wettersystem mit neuen saisonalen Bedingungen und festliche Motive zur anstehenden Weihnachtszeit.

Außerdem kehren fünf Landschaftspläne aus dem Vorgänger zurück, während für den aktuellen zweiten Teil zehn neue hinzugefügt werden.

Einzelheiten zu diesen und weiteren Inhalten von Update 8 gibt es im nachfolgenden Video sowie auf der offiziellen Seite.