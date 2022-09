Planet Cube: Edge: 2D-Plattformer mit Ecken und Kanten erscheint 2023

Firestoke kündigt den 2D-Run ’n‘ Gun-Plattformer Planet Cube: Edge für Anfang 2023 auf Konsolen und PC an.

Heute gab der Publisher Firestoke bekannt, dass es mit dem Entwickler Sunna Entertainment zusammenarbeitet, um den 2D-Run ’n‘ Gun-Plattformer Planet Cube: Edge Anfang 2023 auf Konsolen und Steam zu veröffentlichen.

Planet Cube: Edge versetzt die Spieler in eine friedliche, würfelförmige Welt, die von einer unbekannten Macht gestört wird. In der Rolle von Edge, einem geschickten Ingenieur, der schießen, springen und rennen kann, müssen die Spieler durch eine Unterwasserwaffenanlage navigieren, die vollgepackt ist mit Feinden und jeder Menge Gefahren.

Das Epos von Sunna Entertainment stellt Präzision und Geschicklichkeit in den Vordergrund und kleidet das gesamte Abenteuer in wunderschöne, handgefertigte Pixelkunst. Es ist eine klassische Kombination aus leicht zu erlernen und schwer zu meistern und bietet genau die Art von süchtig machendem „Nur noch ein Versuch“-Fluss, auf den Indie-Core-Spieler so stehen.

Paul Farley, CEO von Firestoke, sagte: „In dem Moment, in dem wir Planet Cube: Edge zum ersten Mal sahen, war unser Team verliebt. Der visuelle Retro-Stil hat uns sofort in seinen Bann gezogen, aber sobald wir angefangen haben zu spielen, konnten wir das Gamepad nicht mehr aus der Hand legen! Wir sind daher überglücklich, dass wir mit dem talentierten Team von Sunna Entertainment zusammenarbeiten können, um dieses fantastische Spiel Anfang 2023 für PC- und Konsolenspieler auf der ganzen Welt zu veröffentlichen. Planet Cube: Edge verkörpert das Mantra „Freude statt Gewalt“, nach dem wir bei Firestoke leben, und ist das perfekte Beispiel für die Art von Spiel, die wir auf den Markt bringen wollen.“

Features von Planet Cube: Edge

Die Reise eines Helden: Spielt als Edge, ein ungewöhnlicher Held, der mitten in eine mysteriöse Alien-Invasion hineingeworfen wird, die seine Heimatwelt bedroht.

Präzisions-Platforming: Schnelles, präzises Platforming, das leicht zu erlernen, aber schwierig zu meistern ist. Maßgeschneiderte Herausforderungen stellen ure Fähigkeiten auf die Probe, während ihr euch durch die Anlage bewegt.

Epische Bosskämpfe: Vier gigantische Bosse, die euer Geschick, eure Reflexe und eure Entschlossenheit auf die Probe stellen!

Hart aber fair: Regelmäßige Checkpoints, sofortige Respawns und unbegrenzte Versuche sorgen für ein zugängliches Präzisions-Platforming-Erlebnis.

Level-Vielfalt: Durchquert 8 Levels, darunter eine Hightech-Unterwasserwaffenanlage, unter Wasser liegende Räume, Bahnhöfe und Oberflächenstrukturen.

Ein visueller Leckerbissen: Sorgfältig handgefertigte Pixelgrafik, die mit Animationen mit hoher Bildrate und einprägsamen Charakterdesigns in Bewegung atemberaubend ist.

Bestenlisten: Kämpft euch an die Spitze der Bestenlisten, indem ihr die Läufe der Community schlagt.

Emilio Monge Vasquez, CTO bei Sunna Entertainment, fügt hinzu:„Planet Cube: Edge war von Anfang an ein Spiel, das aus unserer Liebe zu Spielen entstanden ist, die sich gut anfühlen und die man nur schwer aus der Hand legen kann. Wir streben danach, ein Spiel zu erschaffen, auf das wir wirklich stolz sind, und wir haben lange Nächte und Tage damit verbracht. Wir sind wirklich froh, mit einem Publisher wie Firestoke zusammenzuarbeiten, der das sieht und unsere Gedanken darüber teilt, wie viel Spaß unser Spiel wirklich macht. Wir sehen uns alle Anfang 2023 auf PCs und Konsolen in eurer Nähe.“ Virgilio Solis Rojas, CEO von Sunna Entertainment, sagte abschließend: „Nach Jahren harter Arbeit stehen wir endlich kurz vor der Veröffentlichung von Planet Cube: Edge. Es ist schwer auszudrücken, wie glücklich wir sind, und wir können es kaum erwarten, es herauszubringen, damit die Spieler es erleben können.“