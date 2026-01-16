Planet of Lana II: Children of the Leaf: 10 Minuten ungeschnittenes Gameplay veröffentlicht

Im neuen Gameplay-Video zu Planet of Lana II: Children of the Leaf enthüllen Wishfully Studios und Thunderful eine völlig unbekannte Region

Wishfully Studios und Thunderful präsentieren ein zehnminütiges Video mit ungeschnittenem Gameplay aus einer bislang unveröffentlichten Region, was einen frischen Blick auf Planet of Lana II: Children of the Leaf bereitstellt.

Das atmosphärische Puzzleabenteuer erscheint Anfang 2026 für PC, Xbox Series X S, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Das neue Material begleitet Lana und Mui auf ihrem Weg durch die nördlichen Ödlande von Novo. Die einst karge Landschaft hat sich in ein gigantisches Roboterfriedhofsareal verwandelt, das eine bedrückende Stimmung erzeugt und die beiden vor neue Herausforderungen stellt.

Die Reise führt sie schließlich zu einer gewaltigen Mauer, die ein vertrautes Symbol trägt. Hinter ihren dunklen Gängen und trüben Wasserwegen wartet eine Entdeckung, die alles über Novo infrage stellt.

Der Titel setzt erneut auf die enge Verbindung zwischen Lana und Mui, deren Zusammenarbeit im zweiten Teil weiter ausgebaut wird. Die Steuerung von Mui wirkt präziser, was das gemeinsame Erkunden und Lösen komplexer Rätsel vertieft. Die Spieler erwarten vielseitige physikbasierte Herausforderungen, darunter das Beeinflussen außergewöhnlicher Kreaturen und das Nutzen neuer Hybridroboter für kreative Lösungswege.

Neben den Rätseln rückt das Spiel die Stealthmechaniken stärker in den Vordergrund. Lana muss mit klarem Kopf und taktischem Geschick mit Gefahren umgehen, während neue Bewegungsoptionen wie Wandabsprünge, Run Slides und schnellere Ausweichmanöver für dynamische Actionsequenzen sorgen.

Die Fortsetzung erzählt eine umfangreichere, emotionalere Sci Fi Geschichte, die Lana mit ihren eigenen Schatten konfrontiert und sie durch neue Regionen führt, darunter erstmals auch Unterwasserabschnitte.

Musikalisch kehrt Takeshi Furukawa zurück, dessen Kompositionen bereits den ersten Teil geprägt haben. Sein Soundtrack begleitet erneut jede Szene und verstärkt die cineastische Wirkung des Abenteuers.

Mit dem neuen Gameplay-Video erhält die Community einen klaren Eindruck davon, wie Planet of Lana II seine Welt erweitert und welche neuen Elemente das Sequel zu bieten hat.