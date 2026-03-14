Planet of Lana II: Children of the Leaf: Begeistert Kritiker mit packendem Abenteuer

Planet of Lana II: Children of the Leaf ist letzte Woche für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PS5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erschienen und begeistert Spieler und Kritiker gleichermaßen.

Das narrative Plattform-Abenteuer setzt die Geschichte des ersten Teils fort und liefert dabei atemberaubende Bilder und emotionale Tiefe.

Die Reviews fallen überwältigend aus: Zahlreiche Medien loben die cineastische Präsentation, die detailreiche Welt und die packende Story. Viele Bewertungen bewegen sich im Bereich von 9/10 bis 10/10 Punkten. Ein neues Accolades-Trailer fasst die Höhepunkte zusammen und zeigt, warum Planet of Lana II „auf das Narrative-Platformer Mount Rushmore gehört“.

Für alle, die selbst erleben wollen, warum das Abenteuer so gefeiert wird, steht ab sofort eine Demo auf allen Plattformen bereit. Spieler können die ersten Kapitel ausprobieren, die Steuerung testen und die wunderschönen Umgebungen erkunden, bevor sie sich voll ins Abenteuer stürzen.

Mit Planet of Lana II setzen Wishfully Studios und Thunderful auf die perfekte Mischung aus Storytelling, Puzzle-Elementen und Plattforming. Das Ergebnis ist ein Erlebnis, das nicht nur Fans des ersten Teils begeistern dürfte, sondern auch neue Spieler abholt.