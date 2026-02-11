Planet of Lana II: Children of the Leaf: Demo gibt ersten Einblick in die neue Reise von Lana und Mui

Die spielbare Demo zu Planet of Lana II: Children of the Leaf zeigt erweiterte Bewegungen, neue Umgebungen und das Zusammenspiel der beiden Protagonisten.

Die frisch veröffentlichte Demo zu Planet of Lana II: Children of the Leaf ist ab sofort auf Steam, PlayStation und Xbox verfügbar und bietet einen frühen Blick auf das kommende Abenteuer von Lana und Mui.

Die Vorschau umfasst fünf unterschiedliche Bereiche aus der Vollversion und konzentriert sich bewusst auf Atmosphäre und Gameplay, während die Story nur angedeutet wird.

Spieler erkunden mehrere Umgebungen, erleben neue Companion‑Momente, die die Bindung zwischen Lana und Mui hervorheben, und testen eine Auswahl an Environmental Puzzles sowie Traversal‑Passagen.

Besonders im Fokus steht Lanas erweiterte Beweglichkeit, die in der Fortsetzung deutlich dynamischer ausfällt.

Der Titel bleibt ein cinematischer Puzzle‑Plattformer mit starkem Sci‑Fi‑Einschlag, getragen von Erkundung, emotionalem Storytelling und der Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren.

Der Release ist für den 5. März geplant – auf PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2 und Switch.