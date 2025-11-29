Planet of Lana II: Children of the Leaf: Ein episches Abenteuer auf dem wandelnden Planeten Novo

Planet of Lana II erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC mit Game Pass Ultimate und erweitert die Geschichte von Novo.

Planet of Lana II: Children of the Leaf bringt euch 2026 auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC als Xbox Play Anywhere-Titel und wird am ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein.

Die Fortsetzung des liebevoll inszenierten Originals erzählt erneut die Geschichte von Lana und ihrem Begleiter Mui, diesmal auf einem Planeten, der sich nach den Ereignissen des ersten Spiels stark verändert hat.

Wie schon beim Vorgänger wird die Handlung in einer eigens erfundenen Sprache erzählt, ohne Untertitel, sodass ihr die Geschichte und die Beziehungen der Charaktere selbst entschlüsseln und interpretieren könnt.

Novo wird von fortschrittlicher Alien-Technologie erschüttert, die neue gesellschaftliche Strukturen entstehen lässt. Die Dijinghala, eine neue und skrupellose Gesellschaft im Norden, nutzt diese Technologie, um die Ressourcen des Planeten rücksichtslos auszubeuten.

Als Lanas Nichte in Gefahr gerät, brechen Lana und Mui erneut zu einer epischen Rettungsmission auf, die sie sowohl mit ihrer Vergangenheit als auch mit den Geheimnissen ihres Heimatplaneten konfrontiert.

Auf Novo sind drei Hauptfraktionen zu entdecken: Tailo Village im Süden, das Maschinen harmonisch in den Alltag integriert, Wemari Village im alten Wald, das den Maschinen skeptisch bis feindlich gegenübersteht, und die Dijinghala im Norden, die durch den rücksichtslosen Einsatz der Technologie zur Bedrohung aller freien Völker werden.

Jede Region bietet unterschiedliche Herausforderungen, strategisches Vorgehen und intensive Begegnungen mit den einheimischen Völkern und Kreaturen.

Die Fortsetzung Planet of Lana II: Children of the Leaf erweitert das Spiel um eine Vielzahl neuer Umgebungen.

Ihr erkundet verschneite Berge, tiefe Ozeane, alte Wälder, vergessene Ruinen und sogar urbane Areale.

Jede Zone steckt voller neuer Lebewesen, Gameplay-Variationen und Geheimnisse, die die Geschichte von Novo und die lange vergessene Historie seiner menschlichen und nicht-menschlichen Bewohner weiter vertiefen.

Die sechs bis acht Stunden lange Kampagne verspricht eine abwechslungsreiche Spielerfahrung, die sowohl Fans des Originals als auch neue Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation und weiteren Plattformen begeistern wird.