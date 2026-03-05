Planet of Lana II: Children of the Leaf: Emotionales Abenteuer ist zurück

Planet of Lana II: Children of the Leaf jetzt auf PC, Playstation, Xbox und Switch erhältlich. Dazu direkt im Xbox Game Pass!

Ab sofort könnt ihr wieder gemeinsam mit Lana und ihrer treuen Begleiterin Mui zu einer neuen Reise aufbrechen. Planet of Lana II: Children of the Leaf ist jetzt offiziell erschienen und lädt euch in eine beeindruckende Welt voller Rätsel, Gefahren und emotionaler Momente ein.

Das Spiel von Wishfully Studios erscheint über Thunderful und ist für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhältlich. Außerdem könnt ihr das Abenteuer direkt über den Xbox Game Pass spielen.

Neben der Standardversion gibt es für PC und PlayStation 5 ein spezielles Unterstützerpaket. Dieses enthält ein digitales Artbook, einen Sprachbegleiter zur Novo-Sprache sowie auf PC zusätzliche Hintergrundbilder.

„Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils von Planet of Lana so viel gelernt und hatten so viele Ideen, bei denen uns die Zeit fehlte, sie umzusetzen“, erzählt Adam Stjärnljus, Creative Director und Co-Game Director von Wishfully Studios. „Bei Planet of Lana II wollten wir alle Aspekte des Spiels verbessern, fesselndere Rätsel und unvergesslichere Szenen schaffen und die Geschichte und das Universum auf ganz neue Höhen bringen! Wir freuen uns schon unheimlich darauf, wenn sich die Fans wieder mit Lana und Mui zusammenschließen.“

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung ist fast doppelt so umfangreich wie der erste Teil.

Die Reise der beiden führt uns an völlig neue Gegenden des Planeten Novo wie verschneite Berge und gefährliche Gewässer. Planet of Lana II baut in jeder Weise auf dem Originalspiel auf, wobei es mehr Erkundungen, eine größere Bandbreite an gemeinsamen auf Physik basierten Rätseln, spektakuläre neue Kreaturen, spannende Action-Sequenzen, neue Fraktionen und eine umfassendere Geschichte bietet, die weiterhin ihre Wurzeln in Lanas und Muis wachsender Freundschaft hat.

Planet of Lana II: Children of the Leaf unterstützt folgende Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch (Spanien) Spanisch (Lateinamerika), Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Brasilianisch Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch, Dänisch, Niederländisch, Griechisch, Ungarisch, Norwegisch, Rumänisch, Schwedisch, Tschechisch und Thai.