Planet of Lana II: Children of the Leaf: Emotionales Abenteuer ist zurück

9 Autor: , in News / Planet of Lana II: Children of the Leaf
Übersicht
Image: Thunderful Publishing AB

Planet of Lana II: Children of the Leaf jetzt auf PC, Playstation, Xbox und Switch erhältlich. Dazu direkt im Xbox Game Pass!

Ab sofort könnt ihr wieder gemeinsam mit Lana und ihrer treuen Begleiterin Mui zu einer neuen Reise aufbrechen. Planet of Lana II: Children of the Leaf ist jetzt offiziell erschienen und lädt euch in eine beeindruckende Welt voller Rätsel, Gefahren und emotionaler Momente ein.

Das Spiel von Wishfully Studios erscheint über Thunderful und ist für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhältlich. Außerdem könnt ihr das Abenteuer direkt über den Xbox Game Pass spielen.

Neben der Standardversion gibt es für PC und PlayStation 5 ein spezielles Unterstützerpaket. Dieses enthält ein digitales Artbook, einen Sprachbegleiter zur Novo-Sprache sowie auf PC zusätzliche Hintergrundbilder.

„Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils von Planet of Lana so viel gelernt und hatten so viele Ideen, bei denen uns die Zeit fehlte, sie umzusetzen“, erzählt Adam Stjärnljus, Creative Director und Co-Game Director von Wishfully Studios.

„Bei Planet of Lana II wollten wir alle Aspekte des Spiels verbessern, fesselndere Rätsel und unvergesslichere Szenen schaffen und die Geschichte und das Universum auf ganz neue Höhen bringen! Wir freuen uns schon unheimlich darauf, wenn sich die Fans wieder mit Lana und Mui zusammenschließen.“

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung ist fast doppelt so umfangreich wie der erste Teil.

Die Reise der beiden führt uns an völlig neue Gegenden des Planeten Novo wie verschneite Berge und gefährliche Gewässer. Planet of Lana II baut in jeder Weise auf dem Originalspiel auf, wobei es mehr Erkundungen, eine größere Bandbreite an gemeinsamen auf Physik basierten Rätseln, spektakuläre neue Kreaturen, spannende Action-Sequenzen, neue Fraktionen und eine umfassendere Geschichte bietet, die weiterhin ihre Wurzeln in Lanas und Muis wachsender Freundschaft hat.

Planet of Lana II: Children of the Leaf unterstützt folgende Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch (Spanien) Spanisch (Lateinamerika), Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Brasilianisch Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch, Dänisch, Niederländisch, Griechisch, Ungarisch, Norwegisch, Rumänisch, Schwedisch, Tschechisch und Thai.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Planet of Lana II: Children of the Leaf

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1224670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.03.2026 - 16:35 Uhr

    Nach meinem Urlaub möchte ich es spielen. Freue mich riesig drauf. Das bisher gesehene gefällt mir richtig gut.

    0
      • magforce 17625 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 05.03.2026 - 17:00 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Kann man machen.
        Zwar ist es nicht ganz so gut wie andere Spiele des Genres, aber durchaus spassig.

        1
      • Robilein 1224670 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.03.2026 - 17:04 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Also von mir aus absolut. Ich mag ja solche Plattformer recht gern. Es hat einen wunderschönen Artstyle, ist atmosphärisch und emotional und hat einen tollen Soundtrack. Die Spielzeit ist nicht all zu groß, wenn du sowas magst klare Empfehlung von mir🙂

        1

Hinterlasse eine Antwort