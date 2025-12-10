Planet of Lana II: Children of the Leaf: Gameplay zeigt niedliche und hilfreiche Kreaturen

10 Autor: , in News / Planet of Lana II: Children of the Leaf
Image: Thunderful Publishing AB

Planet of Lana II: Children of the Leaf zeigt niedliche und hilfreiche Kreaturen in neuem Gameplay-Material.

Wishfully Studios und Thunderful haben auf dem Unity Awards Showcase ein neues Video veröffentlicht, das einen kleinen Vorgeschmack auf ihr cineastisches Puzzle-Abenteuer Planet of Lana II: Children of the Leaf gibt.

Das noch nie gezeigte Filmmaterial gibt einen weiteren Einblick in die von Kreaturen besessenen Rätsel, die euch in der Fortsetzung erwarten, wenn sie Anfang 2026 für PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch 1|2 erscheint.

Das erste Planet of Lana ist zudem jetzt auch auf iOS und Android, zusätzlich zu den Versionen für PC, PlayStation, Xbox und Switch, erhältlich.

Als Gier und Macht die Stämme ihres Heimatplaneten entzweien, müssen Lana und ihre kleine Begleiterin Mui gemeinsam gegen die Kräfte ankämpfen, die ihre Welt umgestalten – sie kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Seele ihrer Heimat.

Planet of Lana II: Children of the Leaf ist perfekt für neue Spieler und wiederkehrende Fans und bietet ein einzigartiges Begleiter-Gameplay, clevere Rätsel, herausfordernde Actionsequenzen und Stealth, alles in einer atemberaubenden und fesselnden Welt.

  1. danbu 69630 XP Romper Domper Stomper | 10.12.2025 - 18:33 Uhr

    Das sieht wie auch schon der erste Teil echt gut aus. Wenn man doch nur etwas mehr Zeit für die ganzen potentiell interessanten Spiele hätte…

    • Carnivor50 18985 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.12.2025 - 18:37 Uhr
      Antwort auf danbu

      Wem sagst Du das!? Hab den ersten Teil etwas gespielt. Fand es ganz okay, aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, dass es mir noch mehr investierte Zeit Wert gewesen wäre.

  2. Nibelungen86 296220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.12.2025 - 18:38 Uhr

    Freue mich schon sehr auf das Indie Game, werde ich aufjedenfall durchspielen.

  3. Hey Iceman 842145 XP Xboxdynasty All Star Gold | 10.12.2025 - 18:47 Uhr

    Ha schon seinen charme und man will ja wissen wie es weiter geht.

  6. Kenty 232330 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.12.2025 - 18:55 Uhr

    Der erste Teil hatte mir schon richtig gut gefallen. Die ganzen riesigen außerirdischen Konstrukte im Hintergrund fand ich toll. Hatte das Spiel dann sogar komplettiert. Den zweiten Teil werde ich mir sicherlich auch anschauen. Bin gespannt, ob auch der in den Game Pass kommt.

  7. scott75 103680 XP Elite User | 10.12.2025 - 18:56 Uhr

    Teil 1 war schon super gemacht habe ich zwar nicht ganz durchgespielt aber das wird noch nachgeholt und bin gespannt was der zweite Titel an Rätseln und Mechaniken zu bieten hat.

  8. Berrylona 11600 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.12.2025 - 19:36 Uhr

    Die Welt sieht wirklich schön aus, muss ich mal im Auge behalten

  9. Robilein 1186450 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.12.2025 - 19:45 Uhr

    Das sieht echt fantastisch aus. Da bekomme ich gleich wieder Lust den ersten Teil zu spielen🙂

