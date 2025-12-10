Planet of Lana II: Children of the Leaf: Gameplay zeigt niedliche und hilfreiche Kreaturen

Wishfully Studios und Thunderful haben auf dem Unity Awards Showcase ein neues Video veröffentlicht, das einen kleinen Vorgeschmack auf ihr cineastisches Puzzle-Abenteuer Planet of Lana II: Children of the Leaf gibt.
Das noch nie gezeigte Filmmaterial gibt einen weiteren Einblick in die von Kreaturen besessenen Rätsel, die euch in der Fortsetzung erwarten, wenn sie Anfang 2026 für PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch 1|2 erscheint.
Das erste Planet of Lana ist zudem jetzt auch auf iOS und Android, zusätzlich zu den Versionen für PC, PlayStation, Xbox und Switch, erhältlich.
Als Gier und Macht die Stämme ihres Heimatplaneten entzweien, müssen Lana und ihre kleine Begleiterin Mui gemeinsam gegen die Kräfte ankämpfen, die ihre Welt umgestalten – sie kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Seele ihrer Heimat.
Planet of Lana II: Children of the Leaf ist perfekt für neue Spieler und wiederkehrende Fans und bietet ein einzigartiges Begleiter-Gameplay, clevere Rätsel, herausfordernde Actionsequenzen und Stealth, alles in einer atemberaubenden und fesselnden Welt.
Das sieht wie auch schon der erste Teil echt gut aus. Wenn man doch nur etwas mehr Zeit für die ganzen potentiell interessanten Spiele hätte…
Wem sagst Du das!? Hab den ersten Teil etwas gespielt. Fand es ganz okay, aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, dass es mir noch mehr investierte Zeit Wert gewesen wäre.
Freue mich schon sehr auf das Indie Game, werde ich aufjedenfall durchspielen.
Ha schon seinen charme und man will ja wissen wie es weiter geht.
Game Pass regelt, wird bestimmt ein gutes Spiel.
Teil 1 hat mir gefallen. Werde daher auch den 2. zocken
Der erste Teil hatte mir schon richtig gut gefallen. Die ganzen riesigen außerirdischen Konstrukte im Hintergrund fand ich toll. Hatte das Spiel dann sogar komplettiert. Den zweiten Teil werde ich mir sicherlich auch anschauen. Bin gespannt, ob auch der in den Game Pass kommt.
Teil 1 war schon super gemacht habe ich zwar nicht ganz durchgespielt aber das wird noch nachgeholt und bin gespannt was der zweite Titel an Rätseln und Mechaniken zu bieten hat.
Die Welt sieht wirklich schön aus, muss ich mal im Auge behalten
Das sieht echt fantastisch aus. Da bekomme ich gleich wieder Lust den ersten Teil zu spielen🙂