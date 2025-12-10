Planet of Lana II: Children of the Leaf: Gameplay zeigt niedliche und hilfreiche Kreaturen

Planet of Lana II: Children of the Leaf zeigt niedliche und hilfreiche Kreaturen in neuem Gameplay-Material.

Wishfully Studios und Thunderful haben auf dem Unity Awards Showcase ein neues Video veröffentlicht, das einen kleinen Vorgeschmack auf ihr cineastisches Puzzle-Abenteuer Planet of Lana II: Children of the Leaf gibt.

Das noch nie gezeigte Filmmaterial gibt einen weiteren Einblick in die von Kreaturen besessenen Rätsel, die euch in der Fortsetzung erwarten, wenn sie Anfang 2026 für PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch 1|2 erscheint.

Das erste Planet of Lana ist zudem jetzt auch auf iOS und Android, zusätzlich zu den Versionen für PC, PlayStation, Xbox und Switch, erhältlich.

Als Gier und Macht die Stämme ihres Heimatplaneten entzweien, müssen Lana und ihre kleine Begleiterin Mui gemeinsam gegen die Kräfte ankämpfen, die ihre Welt umgestalten – sie kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Seele ihrer Heimat.

Planet of Lana II: Children of the Leaf ist perfekt für neue Spieler und wiederkehrende Fans und bietet ein einzigartiges Begleiter-Gameplay, clevere Rätsel, herausfordernde Actionsequenzen und Stealth, alles in einer atemberaubenden und fesselnden Welt.