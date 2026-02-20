Planet of Lana II: Children of the Leaf: Gameplay zeigt Waldexpedition und gefährliche Begegnungen

Neues Gameplay zu Planet of Lana II Children of the Leaf zeigt erste Szenen aus dem Wemari Wald.

Ein neues Gameplay Video zu Planet of Lana II Children of the Leaf gibt einen erweiterten Einblick in das kommende cineastische Puzzle Adventure von Wishfully Studios und Thunderful.

Die Aufnahmen führen in den Wemari Forest, wo Mui Lana aus einer gefährlichen Situation befreit. Anschließend arbeiten beide zusammen, um einen feindlichen Roboter auszuschalten, einen Freund zu retten und einer imposanten Kreatur zu begegnen.

Planet of Lana II erscheint am 5. März für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2. Der Titel wird zudem am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Eine spielbare Demo steht bereits auf PC, PlayStation und Xbox bereit und soll in Kürze auch für Switch und Switch 2 folgen.

Inhaltlich setzt das Spiel auf die Entwicklungen des ersten Teils auf. Während sich die Stämme des Heimatplaneten zunehmend durch Macht und Gier spalten, müssen Lana und ihr Begleiter Mui gemeinsam gegen die Kräfte bestehen, die ihre Welt verändern.

Planet of Lana II kombiniert Begleitermechaniken, Rätsel, Stealth und actionorientierte Sequenzen und präsentiert diese Elemente in einer stilisierten, atmosphärischen Umgebung.

Das neue Gameplay Material zeigt zentrale Bestandteile dieser Mischung und verdeutlicht die Ausrichtung des Spiels auf eine Kombination aus Erkundung, Kooperation und erzählerischem Fortschritt.