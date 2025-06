Planet of Lana II: Children of the Leaf: Lana und Mui kehren in den Xbox Game Pass zurück

Mit Planet of Lana II: Children of the Leaf setzt das Entwicklerstudio die emotionale Reise um Lana und ihren tierischen Begleiter Mui fort – und hebt sie gleichzeitig auf ein ganz neues erzählerisches und spielerisches Niveau.

Der Nachfolger des atmosphärischen Puzzle-Adventures knüpft an das Ende des ersten Teils an: Die Heimat ist zwar gerettet, doch die tiefgreifenden Folgen der Roboterinvasion haben Novo dauerhaft verändert. Und so beginnt eine neue Reise, die Lana nicht nur durch fremdartige Landschaften, sondern auch durch ihre eigene innere Zerrissenheit führt.

Das Sequel verdoppelt laut Entwicklerangaben den Umfang des Originals – sowohl was die Spielwelt als auch die erzählerische Tiefe betrifft.

Erneut steht das Zusammenspiel zwischen Lana und Mui im Zentrum des Gameplays: Rätsel, die nur im Team lösbar sind, emotionale Zwischensequenzen und eine dichte audiovisuelle Gestaltung formen eine filmreife Spielerfahrung. Die sanft animierte Optik, die bereits im ersten Teil für viel Lob sorgte, wird nun durch neue Umgebungen, deutlich gewachsene Areale und raffinierte Lichtinszenierung weiterentwickelt.

In Children of the Leaf geraten Lana und Mui nicht nur in Konflikt mit neuen äußeren Gefahren, sondern auch mit den psychologischen Nachwirkungen der vergangenen Ereignisse. Eine geheimnisvolle neue Bedrohung fordert ihre Beziehung ebenso heraus wie Lanas aufkeimender Zweifel an ihrer Rolle im größeren Gefüge. Der Titel will dabei nicht nur Spannung erzeugen, sondern auch komplexe Themen wie Verlust, Verantwortung und Hoffnung verhandeln.

Planet of Lana II: Children of the Leaf erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox PC sowie Xbox Cloud – direkt ab Tag eins im Game Pass.