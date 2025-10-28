Planet of Lana II: Children of the Leaf: Neue Eindrücke zum Xbox Game Pass-Spiel

Das gefeierte Sci-Fi-Abenteuer Planet of Lana kehrt Anfang 2026 mit Planet of Lana II: Children of the Leaf zurück – mit größeren Rätseln, neuen Welten und einer tieferen Geschichte. Dazu direkt im Xbox Game Pass!

In Planet of Lana II: Children of the Leaf führt ihr Lana und ihren treuen Begleiter Mui in das nächste Kapitel ihrer emotionalen Reise, um den Heimatplaneten Novo zu retten.

Das Spiel erweitert alle Elemente des Vorgängers und bietet ein noch intensiveres Erlebnis mit größeren und vielfältigeren Rätseln, längerer Spielzeit, erweiterten Gebieten und einer tiefgründigeren Handlung.

Ihr erkundet neue Biome, trefft auf fremdartige Kreaturen und kontrolliert Roboter sowie andere Wesen, um komplexe Aufgaben zu lösen und feindliche Maschinen zu überlisten.

Dabei stehen euch verbesserte Schleich- und Plattformmechaniken zur Verfügung, die das Abenteuer dynamischer und spannender machen. Planet of Lana II: Children of the Leaf erscheint Anfang 2026 und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Bis zum Release könnt ihr das Spiel bereits auf eure Wunschliste setzen und die erste Reise von Lana und Mui erneut erleben.