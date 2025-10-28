Planet of Lana II: Children of the Leaf: Neue Eindrücke zum Xbox Game Pass-Spiel

In Planet of Lana II: Children of the Leaf führt ihr Lana und ihren treuen Begleiter Mui in das nächste Kapitel ihrer emotionalen Reise, um den Heimatplaneten Novo zu retten.
Das Spiel erweitert alle Elemente des Vorgängers und bietet ein noch intensiveres Erlebnis mit größeren und vielfältigeren Rätseln, längerer Spielzeit, erweiterten Gebieten und einer tiefgründigeren Handlung.
Ihr erkundet neue Biome, trefft auf fremdartige Kreaturen und kontrolliert Roboter sowie andere Wesen, um komplexe Aufgaben zu lösen und feindliche Maschinen zu überlisten.
Dabei stehen euch verbesserte Schleich- und Plattformmechaniken zur Verfügung, die das Abenteuer dynamischer und spannender machen. Planet of Lana II: Children of the Leaf erscheint Anfang 2026 und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Bis zum Release könnt ihr das Spiel bereits auf eure Wunschliste setzen und die erste Reise von Lana und Mui erneut erleben.
Cool, den ersten Teil werde ich wahrscheinlich noch zocken müssen.
Der Vorgänger war recht gut. Habs für XBox damals gekauft
Eines meiner kommenden Highlights. Gleich zu Jahresbeginn kommt mit Planet of Lana II ein Hammer Titel in den Game Pass. Freue mich riesig drauf🥰🥰🥰
Ja total, ich fan Teil 1 super zu zocken und freu mich da auch schon sehr drauf 🤩.
Der Vorgänger war totlangweilig und hat sein nettes Design dreist bei Ghibli geklaut.
Fand den ersten Teil richtig klasse und freue mich schon drauf.
Teil 1 war Mal wieder eins dieser Spiele, die alle feiern, ich aber langweilig finde