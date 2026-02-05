Planet of Lana II: Children of the Leaf: Release-Termin im März steht fest

Planet of Lana II: Children of the Leaf – ab 5. März 2027 auf PC, PlayStation, Xbox und Switch.

Wishfully Studios und Thunderful geben erfreut bekannt, dass ihr mit Spannung erwartetes filmisches Rätsel-Adventure Planet of Lana II: Children of the Leaf am 5. März 2026 auf PC, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5 PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Spieler und Spielerinnen werden die Chance haben, einen Blick auf die Fortsetzung des preisgekrönten und von Kritikern gefeierten Planet of Lana zu werfen, da die erste öffentliche Demo ab 11. Februar auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar sein wird.

Für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch wird es ebenfalls eine Demo geben, deren späterer Erscheinungstermin noch bekannt gegeben wird.

Der neue Trailer bietet einen Vorgeschmack auf verschiedene Biome – von atemberaubenden natürlichen Landschaften bis hin zu üppig gestalteten Meerestiefen, uralten Wäldern, Roboterfriedhöfen und dystopischen Stadtlandschaften – welche ausnahmslos von der ergreifenden Musik des für einen BAFTA nominierten Komponisten Takeshi Furukawa untermalt sind.

Man sieht Lana und ihre Begleiterin Mui, wie sie zusammenarbeiten und ihre einzigartigen Fähigkeiten wie Muis Kontrolle über Kreaturen einsetzen, um Rätsel zu lösen, sich an mörderischen Robotern vorbeizuschleichen und die verschiedenartigen Umgebungen des Spiels zu erkunden.

Als die Stämme ihres Heimatplaneten von der Gier nach Macht und Geld entzweigerissen werden, bieten Lana und ihre kleine Begleiterin Mui den Mächten, die ihre Welt verändern, gemeinsam die Stirn.

Sie kämpfen nicht nur um ihr Überleben, sondern um die Seele ihres Zuhauses. Planet of Lana II ist perfekt für neue und bereits existierende Fans von Planet of Lana und bietet einzigartiges Begleiter-Gameplay, clevere Rätsel, herausfordernde Action-Sequenzen und Stealth-Elemente. Und das alles in einer wunderschönen fesselnden Welt.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung ist fast doppelt so umfangreich wie der erste Teil. Ihre Reise führt uns an völlig neue Gegenden des Planeten Novo wie verschneite Berge und gefährliche Gewässer. Wir begegnen majestätischen Kreaturen und freundlichen Waldgemeinschaften und mehr.

Planet of Lana II baut in jeder Weise auf dem Originalspiel auf, wobei es mehr Erkundungen, eine größere Bandbreite an gemeinsamen, auf Physik basierenden Rätseln, spektakuläre neue Kreaturen, spannende Action-Sequenzen, neue Fraktionen und eine umfassendere Geschichte bietet, die weiterhin ihre Wurzeln in Lanas und Muis wachsender Freundschaft hat.

„Wir freuen uns, zu verkünden, dass Planet of Lana II: Children of the Leaf ab 5. März auf PC, Playstation, Xbox und Switch verfügbar sein wird“, erklärte Game Director Adam Stjärnljus. „Wir haben bei der Entwicklung des ersten Teils so viel gelernt und haben das genutzt, um jeden Aspekt des Spiels in Planet of Lana II zu verbessern. Der erste Teil wurde sowohl von der Spielergemeinschaft als auch von Kritikern unheimlich gut aufgenommen, also sind wir schon sehr gespannt darauf, zu sehen, wie die verbesserte Fortsetzung beim Anspielen der Demo am 11. Februar und dann mit der Vollversion am 5. März aufgenommen wird.“

Wichtige Gameplay-Funktionen in Planet of Lana II: Children of the Leaf sind unter anderem:

Ein filmisches Rätsel-Jump’n’Run-Adventure: Ein Erlebnis, in dem die Geschichte im Mittelpunkt steht und bei der Erkundung, in die Umgebung eingebettete Rätsel und eine filmische Atmosphäre wesentlich sind.

Eine Reise der Gefährten: Ein herzerwärmendes Abenteuer, in dem sich alles um die Freundschaft zwischen Lana und ihrer treuen Begleiterin Mui dreht.

Eine handgemalte Welt der Veränderung: Erkunde einen wunderschön gezeichneten Planeten, auf dem Natur und Technik aufeinanderprallen und verschiedene Stämme auf ihre eigenen Weisen auf Fortschritt reagieren.

Flüssige Erkundung & Bewegung: Geleite eine ältere, agilere Lana mit Wandsprüngen und dynamischer Bewegung durch verschiedene Umgebungen.

Durchdachte und verschiedenartige Rätsel: Die Rätsel sind natürlich in die Welt eingebettet und konzentrieren sich anstelle von komplexer Logik auf Beobachtung, Timing und Zusammenarbeit.

Geschichte ohne Worte: Keine gesprochenen Dialoge. Die Bedeutung erschließt sich aus der Grafik, der Musik und deinen Interaktionen mit der Welt.

Eine emotionale, sorgfältig getimte Sci-Fi-Geschichte: Entdecke neue Wahrheiten über den Planeten und Muis Vergangenheit in dieser 6–8 Stunden langen filmischen Reise, untermalt von bewegender Orchestermusik.