Planet of Lana II: Children of the Leaf: Wahre Bedrohung für Novo im neuen Trailer enthüllt

Wishfully Studios zeigt frische Einblicke in Planet of Lana II: Children of the Leaf kurz vor dem Release.

Mit dem nahenden Release von Planet of Lana II: Children of the Leaf im März haben Wishfully Studios und Thunderful ein neues Video veröffentlicht, das die Welt von Novo und das kommende Abenteuer vorstellt.

Die Game Directors Adam Stjärnljus und Klas Eriksson erläutern darin, wie das Auftauchen eines technologisch überlegenen Stammes die Ereignisse ins Rollen bringt und Lana sowie Mui erneut auf eine gefährliche Reise schickt, geprägt von neuen Fähigkeiten und frischen Umgebungen.

Parallel dazu steht eine Demo des cineastischen Puzzle‑Adventures bereit, die auf PC, PlayStation und Xbox spielbar ist und auf Switch 2 sowie Switch zum Release verfügbar sein wird. Die Vorschau vermittelt einen ersten Eindruck von der Mischung aus Rätseln, Action und Stealth, die Planet of Lana II: Children of the Leaf auszeichnet.

Im Zentrum der Geschichte stehen die Spannungen zwischen den Stämmen des Heimatplaneten, die durch Gier und Machtstreben auseinandergerissen werden. Lana und ihr kleiner Begleiter Mui müssen sich gemeinsam gegen die Kräfte stellen, die ihre Welt verändern, und kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern um das Herz ihres Zuhauses.

Die einzigartige Begleitermechanik, die cleveren Rätsel und die fordernden Sequenzen formen das Erlebnis, das Planet of Lana II: Children of the Leaf zu bieten hat.

Planet of Lana II: Children of the Leaf ist ab dem 5. März für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhältlich.