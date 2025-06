Planet of Lana II: Children of the Leaf: Wunderschöne Eindrücke zum Xbox Game Pass-Spiel

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Thunderful und Wishfully Studios haben ihre weitere Zusammenarbeit angekündigt und bekannt gegeben, dass Planet of Lana II: Children of the Leaf, die mit Spannung erwartete Fortsetzung ihres preisgekrönten cineastischen Rätselabenteuers Planet of Lana, 2026 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

In Planet of Lana II: Children of the Leaf geht es mit Lana und ihrem treuen Kumpel Mui auf eine unvergessliche Reise, auf der ein uraltes Geheimnis aus den Tiefen von Novo auftaucht.

Während sie diese Tiefen durchkämmen, wird ihre innige Verbundenheit durch eine neue Bedrohung auf eine harte Probe gestellt, die Lana dazu zwingt, sich inmitten der herannahenden Schatten ihrem Schicksal zu stellen. Das Spiel ist perfekt für neue Spieler und langjährige Fans und bietet eine originelle Geschichte mit bewegenden Themen wie Freundschaft, schwierigeren Herausforderungen und einem weiterentwickelten Gameplay.

„In den letzten Jahren war es für uns echt eine Ehre zu sehen, wie Planet of Lana Spieler auf der ganzen Welt begeistert hat, von der filmischen Welt über die herzerwärmende Geschichte bis hin zum actiongeladenen Gameplay“, so Adam Stjärnljus, Creative Director bei Wishfully. „Unser Team hat bei der Entwicklung des ersten Spiels viel gelernt und wir wussten immer, dass die Geschichte von Lana und Mui noch nicht zu Ende ist. Deshalb haben wir ein ganz neues Abenteuer für die Spieler geschaffen, das voller kreativer Rätsel und Überraschungen steckt. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich wieder unserem dynamischen Duo anschließen und die Geheimnisse der Welt von Novo lüften.“

Zu den wichtigsten Features, die die Spieler in Planet of Lana II: Children of the Leaf erwarten, gehören:

Einzigartiges, verbessertes Begleiter-Gameplay : Erlebe die tiefe, sich entwickelnde Bindung zwischen Lana und Mui. Führe Mui mit verbesserter Präzision durch die Welt, um sie zu erkunden und gemeinsam Rätsel zu lösen.

: Erlebe die tiefe, sich entwickelnde Bindung zwischen Lana und Mui. Führe Mui mit verbesserter Präzision durch die Welt, um sie zu erkunden und gemeinsam Rätsel zu lösen. Löse abwechslungsreiche & clevere Rätsel : Stelle dich einer größeren Auswahl an physikbasierten Rätseln, darunter hypnotisierende spektakuläre Kreaturen und die Steuerung neuer Hybridroboter, um einzigartige Lösungen zu finden.

: Stelle dich einer größeren Auswahl an physikbasierten Rätseln, darunter hypnotisierende spektakuläre Kreaturen und die Steuerung neuer Hybridroboter, um einzigartige Lösungen zu finden. Meistere Heimlichkeit & Scharfsinn : Navigiere vorsichtig durch gefährliche Situationen, indem du raffinierte Heimlichkeitsmechaniken und taktischen Scharfsinn einsetzt, um deine Feinde zu überlisten.

: Navigiere vorsichtig durch gefährliche Situationen, indem du raffinierte Heimlichkeitsmechaniken und taktischen Scharfsinn einsetzt, um deine Feinde zu überlisten. Überlebe herausfordernde Action-Sequenzen : Nutze deine Reflexe und meistere Lanas neue Beweglichkeit mit Wandsprüngen, Ausweichmanövern und schnelleren Bewegungen, um spannende, actionreiche Sequenzen zu überleben.

: Nutze deine Reflexe und meistere Lanas neue Beweglichkeit mit Wandsprüngen, Ausweichmanövern und schnelleren Bewegungen, um spannende, actionreiche Sequenzen zu überleben. Entdecke eine epische & tiefgründige Geschichte : Tauche ein in eine längere, tiefgründigere Science-Fiction-Saga. Stelle dich Lanas eigenen Dämonen und enthülle die dunkelsten Geheimnisse des Planeten in atemberaubenden, abwechslungsreichen Welten, einschließlich neuer Unterwasser-Kapitel.

: Tauche ein in eine längere, tiefgründigere Science-Fiction-Saga. Stelle dich Lanas eigenen Dämonen und enthülle die dunkelsten Geheimnisse des Planeten in atemberaubenden, abwechslungsreichen Welten, einschließlich neuer Unterwasser-Kapitel. Die Rückkehr eines gefeierten Komponisten: Erlebe die von der Kritik gefeierte Musik von Takeshi Furukawa aus dem Original „Planet of Lana“. Seine faszinierenden Kompositionen untermalen jeden emotionalen Moment und jede filmische Szene auf perfekte Weise.

Außerdem gibt es zur Feier dieser Ankündigung Planet of Lana ab heute bis zum 22. Juni auf Steam mit 75 % Rabatt und vielen tollen Angeboten in verschiedenen Shops.

Planet of Lana II: Children of the Leaf wurde von Wishfully Studios entwickelt und wird von Thunderful veröffentlicht. Das Spiel erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.