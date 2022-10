Planet of Lana: Entwicklerkommentar zur Demo mit neuen Einblicken

Autor:, in / Planet of Lana

Der Entwicklerkommentar zur Demo von zu Planet of Lana bietet Einblicke in eine atemberaubende Odyssee außerhalb der Erde.

Thunderful und der unabhängige Entwickler Wishfully haben einen 18-minütigen Entwicklerkommentar zu Planet of Lana veröffentlicht. Darin werden einige der Systeme, die Spieler erwarten, gezeigt sowie über die Design-Entscheidungen gesprochen, die das Team bei der Entwicklung Puzzle-Adventures getroffen hat, bevor es im Frühjahr 2023 für PC, Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Das Gameplay-Material zeigt einige üppige grüne Landschaften und dunkle Höhlen – nur einige der beeindruckenden natürlichen Umgebungen, die im vollständigen Spiel zu sehen sein werden.

Das Video zeigt weiterhin auch einige der coolen Begleiter-Mechaniken, die die Spieler zwischen Lana und ihrer katzenartigen Begleiterin Mui erleben können, wenn sie zusammenarbeiten, um Hindernisse zu überwinden und tödliche Roboter-Feinde zu überlisten.

Creative Director Adam Stjarnljus und Co-Director und Drehbuchautor Klas Eriksson geben einige interessante Einblicke in das Gameplay und in das, was wir im nächsten Jahr im vollständigen Spiel erwarten können.