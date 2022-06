Planet of Lana: Gameplay-Trailer feiert Premiere

Autor:, in / Planet of Lana

Thunderful und der unabhängige Entwickler Wishfully Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu ihrem mit Spannung erwarteten Cinematic-Puzzle-Abenteuer Planet of Lana veröffentlicht.

Dieser neue Trailer, der auf der Future Game Show vorgestellt wurde, bietet den bisher vielfältigsten und detailliertesten Blick auf das betörende Abenteuer.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt noch mehr von den üppigen grünen Wäldern und den beeindruckenden Wüsten, die in den vorherigen Trailern gezeigt wurden, und gibt uns einen faszinierenden Einblick in die dunklen, atmosphärischen Höhlen.

Noch aufregender sind die Hinweise, die der Trailer auf das gibt, was euch erwarten könnte, wenn ihr später in diesem Jahr in diese künstlerische Kreation eintaucht. Im Video seht ihr, wie Lana und ihre Katzengefährtin Mui zusammenarbeiten müssen, um die vielen Gefahren und Rätsel zu meistern, die sich ihnen in den Weg stellen, wobei sich Muis Fähigkeit, die natürliche Umgebung zu beeinflussen, auf dieser Odyssee außerhalb der Erde als besonders nützlich erweist.

Von gefährlichen Plattformen bis hin zu spindeldürren Stalking-Robotern, von in Höhlen lebenden Kreaturen bis hin zu hoch aufragenden monolithischen Wanderern – Lana und Mui haben sowohl wundersame Anblicke als auch eine Vielzahl von Gefahren vor sich.

Planet of Lana spielt auf einer fremden Welt und erzählt die Geschichte von Lana und ihrer treuen tierischen Begleiterin Mui, die sich auf eine Rettungsmission begeben, um ihre Schwester zu retten.

Diese rührende Geschichte wird durch die Linse eines cineastischen Side-Scrolling-Gameplay-Formats erlebt, während die Spieler eine farbenfrohe Welt voller beeindruckender Umgebungen, seltsamer Kreaturen und gefährlicher Maschinen erkunden. Aus der Gameplay-Perspektive ist Planet of Lana ein Abenteuer voller waghalsiger Jump’n’Runs, fesselnder Rätsel, spannender Stealth-Sequenzen und einer Begleiter-Mechanik, die Lana und Mui miteinander verbindet und so einzigartige Gameplay- und Story-Momente ermöglicht, in denen sie ihre Fähigkeiten gemeinsam einsetzen.

Der Soundtrack von Planet of Lana wurde von D.I.C.E. und dem BAFTA-nominierten Komponisten Takeshi Furukawa komponiert, der für seine Arbeit an The Last Guardian bekannt ist.

Diese Off-World-Odyssee ist mit einem völlig einzigartigen visuellen Stil verbunden, der handgezeichnete Grafiken, komplexe Parallaxenüberlagerungen und den subtilen Einsatz von 3D-Grafiken kombiniert, um den Eindruck eines interaktiven Gemäldes zu vermitteln.

Auf High-End-PCs und der Xbox Series X läuft Planet of Lana mit einer nativen Auflösung von 4K (2160p) bei 60 Bildern pro Sekunde, sodass die Grafik gestochen scharf zum Leben erweckt wird.

Die handgemalte Grafik von Planet of Lana, die unvergessliche Geschichte und der epische Soundtrack werden Ende 2022 exklusiv für Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam und den Windows 10 Store erhältlich sein.