Planet of Lana: Trailer zeigt Verfolgungsjagd und neue Wüstenumgebung

Thunderful Publishing und Entwickler Wishfully Studios haben einen neuen Trailer für das Cinematic-Puzzle-Abenteuer Planet of Lana veröffentlicht. Diese wunderschöne One-Shot-Sequenz hebt die visuellen und spielerischen Kontraste in der atemberaubenden handgemalten Welt des Spiels hervor.

Der erste Ankündigungstrailer zu Planet of Lana führt durch eine Welt mit grünen Feldern, üppigen Wäldern und glitzerndem, blauem Wasser und stellt das szenische Platforming und Stealth-Gameplay vor. Der neue Trailer gibt einen Einblick in einen anderen Teil des Spiels und zeigt eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch eine epische Wüstenlandschaft. Außerdem werden weitere Varianten der mysteriösen Maschinen, die auf Lanas friedlicher Welt abgestürzt sind, enthüllt.

Während des Auftritts des Spiels bei den The Game Awards wurde ebenfalls enthüllt, dass Planet of Lana von dem mehrfach preisgekrönten und BAFTA-nominierten Komponisten Takeshi Furukawa vertont wird. Thunderful und Wishfullly Studios freuen sich, dass Takeshi, der für seine Arbeit an The Last Guardian, der Star Wars-Franchise und Star Trek: Enterprise bekannt ist, sein Talent für die Komposition des Soundtracks des Spiels einsetzt.

„Ich fühle mich immer zu Projekten mit einer starken visuellen Identität in Kombination mit berührenden Geschichten und universellen Themen hingezogen“, so Takeshi Furukawa, Komponist von Planet of Lana. „Aber abgesehen von der Möglichkeit, dieser wunderschönen Welt emotionales Gewicht zu verleihen, hat mich die integrale Rolle, die die Musik in der Geschichte des Spiels spielt, noch mehr fasziniert.“

Planet of Lana spielt auf einer fremden Welt und erzählt die Geschichte von Lana und ihrer treuen tierischen Begleiterin Mui, die sich auf eine Rettungsmission begeben, um ihre Schwester zu retten. Diese rührende Geschichte wird durch die Linse eines cineastischen Side-Scrolling-Gameplay-Formats erlebt, während die Spieler eine farbenfrohe Welt voller atemberaubender Umgebungen, seltsamer Kreaturen und gefährlicher Maschinen erkunden. Aus der Gameplay-Perspektive ist Planet of Lana ein Abenteuer voller waghalsiger Jump’n’Runs, fesselnder Rätsel, spannender Stealth-Sequenzen und einer Begleiter-Mechanik, die Lana und Mui miteinander verbindet und so einzigartige Gameplay- und Story-Momente ermöglicht, in denen sie ihre Fähigkeiten gemeinsam einsetzen.

Diese Off-World-Odyssee ist mit einem völlig einzigartigen visuellen Stil verbunden, der handgezeichnete Grafiken, komplexe Parallaxenüberlagerungen und den subtilen Einsatz von 3D-Grafiken kombiniert, um den Eindruck eines interaktiven Gemäldes zu vermitteln. Auf High-End-PCs und der Xbox Series X wird Planet of Lana mit einer nativen Auflösung von 4K (2160p) bei 60 Bildern pro Sekunde laufen, so dass die unglaublichen Kunstwerke zum Leben erweckt werden. Weitere Details zum Gameplay, zur Story und zu den Leistungsprofilen von Planet of Lana für andere Geräte der Xbox-Konsolenfamilie werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Planet of Lana ansehen:

Die atemberaubende handgemalte Grafik, die unvergessliche Geschichte und der epische Soundtrack von Planet of Lana werden Ende 2022 exklusiv für Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam und den Windows 10 Store erscheinen.