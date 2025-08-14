Planet of Lana: Überschreitet eine Million Spieler weltweit

Indie-Abenteuer Planet of Lana erreicht Meilenstein – über 1 Mio. Spieler auf allen Plattformen!

Das atmosphärische Puzzle-Adventure Planet of Lana hat die Marke von über einer Million Spielern weltweit überschritten.

Entwickler Wishfully bestätigte diesen Erfolg über zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung des Spiels. Der Titel ist auf PC, Xbox und PlayStation verfügbar und konnte sich durch seine visuelle Gestaltung, emotionale Erzählweise und das Zusammenspiel zwischen der Hauptfigur Lana und ihrem tierischen Begleiter Mui eine breite Spielerschaft aufbauen.

Der Meilenstein wurde kurz nach der Ankündigung eines Nachfolgers – Planet of Lana II: Children of the Leaf – erreicht, was das anhaltende Interesse an der Spielwelt unterstreicht. Planet of Lana kombiniert Side-Scrolling-Gameplay mit Rätseln, Stealth-Elementen und einer Sci-Fi-Erzählung, die sich über Jahrhunderte erstreckt.

Die Entwickler danken der Community für die Unterstützung und kündigen an, die Geschichte fortzuführen.