Planet Zoo 2: Aquarien im neuen Feature-Focus-Video vorgestellt

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Image: Frontier Developments

Planet Zoo 2 stellt den Bau beeindruckender Aquarien vor.

Frontier Developments hat die zweite Episode der Feature-Focus-Reihe zu Planet Zoo 2 veröffentlicht.

Das neue Video steht ganz im Zeichen der Aquarien und zeigt, welche Möglichkeiten Zoo-Manager beim Bau beeindruckender Unterwasserwelten erhalten.

Aquarien werden ähnlich wie klassische Tiergehege errichtet und lassen sich mit Glastunneln, Filtersystemen, speziellen Futterstationen sowie eigenem Fachpersonal ausstatten. Ergänzt werden die Anlagen durch zahlreiche Dekorationen und vorgefertigte Baupläne aus dem Frontier Workshop, die sich individuell anpassen lassen.

Salzwasser- und Süßwasserarten im Fokus

Spieler kümmern sich sowohl um Salzwasser- als auch Süßwasserbewohner und müssen deren jeweilige Anforderungen erfüllen. Zu den im Video gezeigten Tierarten gehören unter anderem die Echte Karettschildkröte, der Mondfisch und die Bachforelle.

Mit der neuen Feature-Focus-Episode gibt Frontier Developments einen weiteren Einblick in die kreativen Baumöglichkeiten von Planet Zoo 2 und stellt die Gestaltung realistischer Aquarien in den Mittelpunkt.

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5 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 107930 XP Master User | 22.07.2026 - 17:39 Uhr

    Den ersten Teil fand ich mit Controller etwas fummelig. Für die Feinheiten sind da eher Maus und Tastatur zu empfehlen

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    • Teddofryo 146365 XP Master-at-Arms Gold | 22.07.2026 - 17:59 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Mit Controller sowas zu spielen finde ich schon fast ne Frechheit 😂, aber klar wenns nicht anders geht ok, aber sowas MUSS man imo mit Maus spielen.

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  2. nexus258 67770 XP Romper Domper Stomper | 22.07.2026 - 17:42 Uhr

    Sieht echt super aus nur bin ich leider zu blöd nen schönen tollen zoo zu bauen und hoffe auf Kreationen von anderen die ich runterladen kann

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