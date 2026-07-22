Planet Zoo 2: Aquarien im neuen Feature-Focus-Video vorgestellt

Frontier Developments hat die zweite Episode der Feature-Focus-Reihe zu Planet Zoo 2 veröffentlicht.

Das neue Video steht ganz im Zeichen der Aquarien und zeigt, welche Möglichkeiten Zoo-Manager beim Bau beeindruckender Unterwasserwelten erhalten.

Aquarien werden ähnlich wie klassische Tiergehege errichtet und lassen sich mit Glastunneln, Filtersystemen, speziellen Futterstationen sowie eigenem Fachpersonal ausstatten. Ergänzt werden die Anlagen durch zahlreiche Dekorationen und vorgefertigte Baupläne aus dem Frontier Workshop, die sich individuell anpassen lassen.

Salzwasser- und Süßwasserarten im Fokus

Spieler kümmern sich sowohl um Salzwasser- als auch Süßwasserbewohner und müssen deren jeweilige Anforderungen erfüllen. Zu den im Video gezeigten Tierarten gehören unter anderem die Echte Karettschildkröte, der Mondfisch und die Bachforelle.

Mit der neuen Feature-Focus-Episode gibt Frontier Developments einen weiteren Einblick in die kreativen Baumöglichkeiten von Planet Zoo 2 und stellt die Gestaltung realistischer Aquarien in den Mittelpunkt.