Planet Zoo 2: Aquarien und fliegende Tiere feiern ihr Debüt im Nachfolger

Frontier Developments hebt die Zoo-Simulation mit Planet Zoo 2 auf die nächste Stufe.

Mit Planet Zoo 2 hat Frontier Developments den Nachfolger seiner erfolgreichen Zoo-Simulation offiziell angekündigt und gleichzeitig zahlreiche neue Features vorgestellt, die das Management-Erlebnis deutlich erweitern sollen.

Erstmals werden vollständig aquatische und flugfähige Tierarten Teil des Spiels sein. Spieler können nicht nur klassische Gehege errichten, sondern auch frei gestaltbare Aquarien und Volieren bauen. Dabei sollen Tiere ihre Umgebung deutlich realistischer nutzen und mit ihr interagieren.

Zu den neuen Wasserbewohnern zählen unter anderem Schwarzspitzen-Riffhaie, Echte Karettschildkröten und verschiedene Fischschwärme. Die Aquarien sind vollständig anpassbar und erfordern zusätzlich die Verwaltung von Filtersystemen sowie speziellen Zugängen für Mitarbeiter.

Auch die Vogelwelt erhält eine deutlich größere Rolle. Volieren beherbergen künftig frei fliegende Arten wie den Riesentukan oder den Sekretärvogel. Besucher können geeignete Volieren sogar betreten und die Tiere aus nächster Nähe beobachten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Artenschutz. Neben der Verwaltung des eigenen Zoos können Spieler weltweit Naturschutzprojekte übernehmen, Lebensräume wiederherstellen und Tiere in Wildlife-Reservate auswildern. Ziel ist es, funktionierende Ökosysteme aufzubauen und bedrohte Arten langfristig zu schützen.

Frontier verspricht zudem erhebliche Verbesserungen bei Animationen, Tierverhalten und Grafikdarstellung. Fell, Federn und Schuppen sollen detaillierter als je zuvor dargestellt werden, während neue Verhaltensweisen die Authentizität der Tiere erhöhen.

Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Vorbesteller erhalten ein Bonuspaket mit zusätzlichen Dekorationen und Themenobjekten. Darüber hinaus wird eine Deluxe Edition angeboten, die sechs weitere Tierarten sowie exklusive Beschilderungen enthält.

Weitere Informationen zu Planet Zoo 2 sollen während des Wholesome Games Showcase am 6. Juni und beim PC Gaming Show am 7. Juni folgen.