Planet Zoo 2: Der erste Tier-Star ist da – und er liebt die Höhe

Mit dem ersten Animal Spotlight gewährt Planet Zoo 2 einen genaueren Blick auf eines der Tiere, das Spieler in ihrem Zoo beherbergen können. Den Auftakt macht der afrikanische Leopard, der im neuen Video seine beeindruckenden Kletterfähigkeiten demonstriert.

Als einer der geschicktesten Kletterer im Tierreich nutzt der afrikanische Leopard die vertikale Gestaltung seiner Umgebung besonders intensiv. Zoo-Manager können dieses Verhalten fördern, indem sie erhöhte Plattformen und passende Beschäftigungsmöglichkeiten im Gehege platzieren.

Wer die Lebensräume entsprechend gestaltet, wird mit authentischen Animationen und natürlichen Verhaltensweisen belohnt. Gleichzeitig erhalten Zoobesucher bessere Chancen, die scheuen Raubkatzen hoch oben in den Bäumen zu entdecken.

In Planet Zoo 2 lebt der afrikanische Leopard im Great Rift Valley Reserve, wo er unterschiedliche Lebensräume wie dichte Wälder und ausgedehnte Feuchtgebiete bewohnt. In freier Wildbahn führen die Tiere überwiegend ein einzelgängerisches Leben und schließen sich nur während der Aufzucht ihrer Jungen zusammen.

Mit der neuen Animal Spotlight-Reihe möchte Entwickler Frontier Developments in den kommenden Wochen weitere Tierarten und ihre besonderen Eigenschaften vorstellen.

Planet Zoo 2 erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.