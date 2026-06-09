Planet Zoo 2: Flugtiere und Meerestiere feiern Gameplay-Premiere

Planet Zoo 2 hebt den Zoo-Simulator mit neuen Tierarten und stärkerem Artenschutz auf die nächste Stufe.

Planet Zoo 2 seinen ersten ausführlichen Gameplay-Auftritt absolviert und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin für den kommenden Zoo-Simulator bestätigt.

Frontier Developments bezeichnet die Fortsetzung als einen Generationssprung für die Reihe. Erstmals werden sowohl Meerestiere als auch flugfähige Tierarten Teil des Spiels sein und die Gestaltungsmöglichkeiten für Zoos deutlich erweitern.

Neben den technischen Verbesserungen legt Planet Zoo 2 einen stärkeren Fokus auf Naturschutz und Wiederansiedlungsprogramme. Spieler kümmern sich nicht nur um das Wohlergehen ihrer Tiere, sondern können ausgewählte Arten auch wieder in ihre natürlichen Lebensräume entlassen. Damit orientiert sich die Simulation stärker an den Aufgaben moderner Zoos und weltweiter Artenschutzprojekte.

Der auf der PC Gaming Show präsentierte Gameplay-Trailer zeigte unter anderem den Scottish Highland Wildlife Reserve sowie erste Einblicke in den Bau von Gehegen und Lebensräumen. Gleichzeitig wurden mehrere Tierarten vorgestellt, die in Planet Zoo 2 vertreten sein werden.

Zu den neu gezeigten Tieren gehören der Rothirsch, die Massai-Giraffe, der Schwarzpunkt-Kugelfisch, der Seeadler, der Doppelhornvogel sowie der Europäische Biber. Sie ergänzen bereits angekündigte Arten wie den Grauwolf, den Sumatra-Tiger, die Echte Karettschildkröte und den Toko-Tukan.

Frontier verspricht darüber hinaus noch realistischere Animationen und Verhaltensweisen. Von Fell und Federn bis hin zu Schuppen sollen die Tiere detaillierter dargestellt werden als jemals zuvor, während authentische Verhaltensmuster die Glaubwürdigkeit der Simulation weiter erhöhen.

Ein zentrales Ziel von Planet Zoo 2 bleibt die möglichst authentische Darstellung der Tierwelt. Jede Tierart verfügt über individuelle Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Anforderungen an ihren Lebensraum. Dadurch sollen sich Tiere deutlich voneinander unterscheiden und realistischer auf ihre Umgebung reagieren.

Auch das Bausystem wird erweitert. Tausende Dekorationselemente, Blaupausen und die bekannten modularen Konstruktionswerkzeuge von Frontier stehen erneut zur Verfügung. Zusätzlich erhält der Terrain-Editor neue Funktionen, mit denen Landschaften und Gehege noch detaillierter gestaltet werden können.

Zu den größten Neuerungen zählen die erstmals integrierten Aquarien und Volieren. Damit können Spieler künftig nicht nur klassische Landtiere, sondern auch vollständig aquatische und flugfähige Arten in ihren Zoos unterbringen. Eigene Wasserwelten und großzügige Fluggehege eröffnen dabei völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Management der Tiere wird ebenfalls komplexer. Die Bewohner eines Zoos reagieren dynamisch auf ihre aktuelle Stimmung und ihre Lebensbedingungen. Nahrung, Wasser, Beschäftigungsmöglichkeiten und weitere Faktoren beeinflussen direkt ihr Verhalten und ihr Wohlbefinden.

Besonderen Wert legt Frontier auf das neue Naturschutzsystem. Spieler können geschädigte Lebensräume wiederherstellen und bedrohte Arten auf eine Rückkehr in die Wildnis vorbereiten. Der im Trailer gezeigte schottische Hochlandpark dient dabei als Beispiel für diese neue Ausrichtung und bietet ideale Bedingungen für Tierarten wie Rothirsche oder Seeadler.

Für Vorbesteller wurde zudem ein Bonus Content Pack angekündigt. Dieses enthält den Toucan Eat Shop inklusive passender Beschilderung, drei einzigartige Spendenboxen sowie eine Fotowand im Tiger-Design für Besucher des Zoos.

Darüber hinaus erscheint eine Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel das Deluxe Upgrade Pack umfasst. Käufer erhalten dadurch sechs zusätzliche Tierarten aus verschiedenen Regionen der Welt sowie exklusive Tierschilder zur weiteren Individualisierung ihres Zoos.

Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Die Standard Edition von Planet Zoo 2 wird zum Preis von 49,99 Euro angeboten. Die Deluxe Edition kostet 64,99 Euro und erweitert das Basisspiel um die zusätzlichen Inhalte des Upgrade-Pakets.