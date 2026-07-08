Planet Zoo 2: Überrascht mit lebendigeren Tieren und einem neuen Emotionssystem

Mit dem ersten Feature Focus zu Planet Zoo 2 gewährt Frontier Developments einen ausführlichen Blick auf die Tierwelt und das neue Emotionssystem. Im Mittelpunkt des Videos stehen die Westafrikanischen Löwen sowie deren Verhalten und Bedürfnisse innerhalb des Zoos.

Anhand der Löwin Zuri und des Löwen Tao zeigen die Entwickler, wie unterschiedlich Tiere auf ihre Umgebung und die Pflege durch die Spieler reagieren. Das neue Emotionssystem sorgt dafür, dass Verhalten und Stimmung dynamisch von der Qualität des Lebensraums und dem allgemeinen Wohlbefinden beeinflusst werden.

Fehlen Beschäftigungsmöglichkeiten, Nahrung oder frisches Trinkwasser, reagieren Tiere mit trägerem Verhalten. Werden sie hingegen optimal versorgt, zeigen sie eine größere Bandbreite natürlicher Verhaltensweisen und wirken insgesamt aktiver. Damit soll das Management eines Zoos noch realistischer und abwechslungsreicher ausfallen.

Das erste Video der Feature Focus-Reihe legt den Schwerpunkt auf die Tiere und ihre Bedürfnisse. In den kommenden Wochen dürfte Frontier Developments weitere Gameplay-Systeme von Planet Zoo 2 näher vorstellen.

Planet Zoo 2 erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standard Edition wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro angeboten, während die Deluxe Edition 64,99 Euro kosten soll.