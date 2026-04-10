Planted!: Chaotisches Koop-Partyspiel mit Gemüse-Kampf

Planted! kombiniert Koop-Gameplay mit absurdem Gartenkampf und erscheint für alle großen Plattformen.

Mit Planted! kündigen Curveball Games und Cloth Cat Games ein neues Koop-Partyspiel an, das Gartenbau mit arena-basierten Kämpfen verbindet. Der Titel erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnliches Konzept, bei dem ihr gemeinsam oder gegeneinander Pflanzen anbaut und diese im Kampf einsetzt. Ziel ist es, durch geschicktes Planen, Wachsen und Werfen von Ernteprodukten möglichst viele Punkte zu erzielen und eure Gegner zu übertreffen.

Das Spiel kombiniert Elemente aus Simulation und Sport mit einem chaotischen Party-Gameplay. In Arenen müsst ihr Ressourcen clever einsetzen, Power-Ups nutzen oder sogar die Ernte eurer Gegner sabotieren, um die Oberhand zu gewinnen. Dabei stehen unterschiedliche Strategien zur Auswahl, die für Abwechslung sorgen.

Planted! bietet sowohl lokale als auch Online-Multiplayer-Modi mit Crossplay-Unterstützung zwischen PC und Konsolen. Zusätzlich ist ein Einzelspieler-Modus enthalten, der euch in eine wettbewerbsorientierte Gartenwelt führt und auch solo ein umfassendes Spielerlebnis bietet.

Mit acht unterschiedlichen Umgebungen, variierenden Spielmechaniken und einer Auswahl an einzigartigen Charakteren setzt Planted! auf eine Mischung aus Strategie, Humor und Chaos und erweitert das Genre der Partyspiele um eine ungewöhnliche Facette.