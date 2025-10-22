Plants vs. Zombies: Replanted: Spielszenen aus dem Vorgarten

In zwei neuen Videos zeigen wir euch frisches Gameplay aus der Kampagne von Plants vs. Zombies: Replanted auf der Xbox Series X.

Mit Plants vs. Zombies: Replanted erscheint morgen die lang erwartete Neuauflage des im Jahr 2009 veröffentlichten Line-Defense-Spiels.

Dabei werdet ihr zurück in die Vergangenheit geworfen und müsst euren Vorgarten erneut gegen immer größer werdende Zombie-Horden verteidigen.

Zu Beginn stehen euch nur wenige Pflanzen zur Verteidigung zur Auswahl – das ändert sich jedoch im Verlauf der Kampagne, die ihr nach und nach bestreiten könnt.

Anfangs habt ihr lediglich die Sonnenblume, die wertvolle Sonnenenergie erzeugt, und eine einfache Erbsenkanone, die nach und nach Erbsen auf herannahende Zombies schießt.

Die Sonnenenergie benötigt ihr, um weitere Pflanzen zu platzieren und eure Verteidigung Stück für Stück auszubauen.

Im Laufe der Kampagne schaltet ihr dann zahlreiche neue Pflanzen und Fallen frei, die euch den Kampf gegen die untoten Angreifer deutlich erleichtern.

Plants vs. Zombies: Replanted ist für 19,99 Euro im Xbox Store vorbestellbar. EA Play Mitglieder erhalten den Titel für 17,99 Euro.

