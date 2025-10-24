Plants vs. Zombies: Replanted: Überarbeitete Version ab sofort erhältlich

2 Autor: , in News / Plants vs. Zombies: Replanted
Image: Electronic Arts

Plants vs. Zombies: Replanted ist ab sofort erhältlich!

Electronic Arts und PopCap Studios veröffentlichen heute Plants vs. Zombies: Replanted, eine überarbeitete Version des beliebten Tower-Defense-Klassikers.

Die Neuauflage erscheint mit hochauflösender Grafik, neuen Spielleveln sowie lokalen Koop- und PvP-Modi. Das Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam, EA app und Epic Games Store erhältlich.

Die Neuauflage führt zurück zum ursprünglichen Kampf im Vorgarten und kombiniert das bekannte strategische Gameplay mit neuen Minispielen und Spielmodi wie Leicht bewölkt und Ruhe in Frieden. Im lokalen Koop-Modus oder im PvP können zwei Spieler:innen gemeinsam oder gegeneinander antreten – ob als Zombie, Mensch oder Pflanze. Die überarbeitete Version enthält hochskalierte HD-Grafik und erstmals zugängliche Inhalte aus der Geschichte des Franchise.

Mit der GameShare-Funktion auf der Nintendo Switch 2 reicht eine einzelne Spielversion aus, um lokal gemeinsam zu spielen oder gegeneinander anzutreten.

Den offiziellen Launch-Trailer zu Plants vs. Zombies: Replanted gibt es hier:

  1. Bootie Sweat 11940 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 24.10.2025 - 10:51 Uhr

    Ich habe es mir gekauft und nehme es jetzt am Wochenende mal etwas genauer unter die Lupe.🔍

    0

