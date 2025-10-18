Plants vs. Zombies: Replanted: (Un)Ruhe in Frieden sowie actionreiche Minispiele präsentiert

Electronic Arts und PopCap Studios präsentieren heute den offiziellen Launch-Trailer zu Plants vs. Zombies: Replanted, einer neuen Überarbeitung des beliebten Tower-Defense-Spiels, das den Grundstein für die erfolgreiche Spielereihe gelegt hat.
Plants vs. Zombies: Replanted erscheint am 23. Oktober für PC via EA app, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.
Im Trailer werden überarbeitete HD-Grafiken gezeigt und das klassische Verteidigungsprinzip, das die Serie geprägt hat. Ein besonderer Moment ist der Auftritt des Headcrab-Zombies aus dem Valve-Universum, der später im Spiel eine Rolle übernimmt.
Mit noch mehr chaoshungrigen Untoten beginnt eine neue Ära der ultimativen Gartenverteidigung – samt turbulenter Hinterhof-Schlachten und Elementen aus der Geschichte der Spielreihe.
Der zusätzliche Gameplay-Trailer bietet bereits Einblicke in neue Spielmodi wie Leicht bewölkt und (Un)Ruhe in Frieden sowie in actionreiche Minispiele.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei den Teil passe ich
Das ist auch so eine Serie die es seit gefühlten 30 Jahren gibt und immer mal wieder e8n Lebenszeichen sendet. Für zwischendurch ganz nett.
Den ursprünglichen Teil habe ich sehr geliebt und mehrfach durch gezockt. Mal schauen, ob ich schwach werde
Wird mal irgendwann im Angebot mitgenommen.
Ich liebe dieses Spiel und werde es mir auch für die XSX holen. Weiß nur noch nicht, ob direkt zum Start oder später, da ich noch mit anderen Titeln beschäftigt bin.