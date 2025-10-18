Plants vs. Zombies: Replanted: (Un)Ruhe in Frieden sowie actionreiche Minispiele präsentiert

Electronic Arts und PopCap Studios präsentieren heute den offiziellen Launch-Trailer zu Plants vs. Zombies: Replanted, einer neuen Überarbeitung des beliebten Tower-Defense-Spiels, das den Grundstein für die erfolgreiche Spielereihe gelegt hat.

Plants vs. Zombies: Replanted erscheint am 23. Oktober für PC via EA app, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Im Trailer werden überarbeitete HD-Grafiken gezeigt und das klassische Verteidigungsprinzip, das die Serie geprägt hat. Ein besonderer Moment ist der Auftritt des Headcrab-Zombies aus dem Valve-Universum, der später im Spiel eine Rolle übernimmt.

Mit noch mehr chaoshungrigen Untoten beginnt eine neue Ära der ultimativen Gartenverteidigung – samt turbulenter Hinterhof-Schlachten und Elementen aus der Geschichte der Spielreihe.

Der zusätzliche Gameplay-Trailer bietet bereits Einblicke in neue Spielmodi wie Leicht bewölkt und (Un)Ruhe in Frieden sowie in actionreiche Minispiele.