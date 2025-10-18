Plants vs. Zombies: Replanted: (Un)Ruhe in Frieden sowie actionreiche Minispiele präsentiert

5 Autor: , in News / Plants vs. Zombies: Replanted
Übersicht
Image: Electronic Arts

Plants vs. Zombies: Replanted erscheint am 23. Oktober!

Electronic Arts und PopCap Studios präsentieren heute den offiziellen Launch-Trailer zu Plants vs. Zombies: Replanted, einer neuen Überarbeitung des beliebten Tower-Defense-Spiels, das den Grundstein für die erfolgreiche Spielereihe gelegt hat.

Plants vs. Zombies: Replanted erscheint am 23. Oktober für PC via EA app, Epic Games Store und Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Im Trailer werden überarbeitete HD-Grafiken gezeigt und das klassische Verteidigungsprinzip, das die Serie geprägt hat. Ein besonderer Moment ist der Auftritt des Headcrab-Zombies aus dem Valve-Universum, der später im Spiel eine Rolle übernimmt.

Mit noch mehr chaoshungrigen Untoten beginnt eine neue Ära der ultimativen Gartenverteidigung – samt turbulenter Hinterhof-Schlachten und Elementen aus der Geschichte der Spielreihe.

Der zusätzliche Gameplay-Trailer bietet bereits Einblicke in neue Spielmodi wie Leicht bewölkt und (Un)Ruhe in Frieden sowie in actionreiche Minispiele.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Plants vs. Zombies: Replanted

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. faktencheck 141340 XP Master-at-Arms Bronze | 18.10.2025 - 09:54 Uhr

    Das ist auch so eine Serie die es seit gefühlten 30 Jahren gibt und immer mal wieder e8n Lebenszeichen sendet. Für zwischendurch ganz nett.

    0
  3. Banshee3774 128932 XP Man-at-Arms Onyx | 18.10.2025 - 10:07 Uhr

    Den ursprünglichen Teil habe ich sehr geliebt und mehrfach durch gezockt. Mal schauen, ob ich schwach werde

    0
  5. Dr Gnifzenroe 261300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.10.2025 - 10:42 Uhr

    Ich liebe dieses Spiel und werde es mir auch für die XSX holen. Weiß nur noch nicht, ob direkt zum Start oder später, da ich noch mit anderen Titeln beschäftigt bin.

    1

Hinterlasse eine Antwort