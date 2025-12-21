Plants vs. Zombies: Replanted: Update macht das Kultspiel unspielbar

Katastrophe für alle PvZ‑Fans: Replanted friert ab Level 5‑4 ein und niemand reagiert!

In Plants vs. Zombies: Replanted sorgt das jüngste Update seit über 10 Tagen für massive Probleme, die das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen.

Viele Spieler berichten übereinstimmend, dass das Spiel ab Level 5‑4 vollständig einfriert und nicht mehr fortgesetzt werden kann. Auch wir können diesen Freeze-Bug bestätigen.

Dieser Fehler tritt vorwiegend auf der Xbox und PlayStation, unabhängig von Spielfortschritt oder Einstellungen, auf und verhindert, dass ihr die Kampagne normal abschließen könnt. Die Freeze‑Problematik betrifft sowohl neue Spieler als auch erfahrene Fans, die das Remake wegen seiner überarbeiteten Grafik, der verbesserten Performance und der modernen Gameplay‑Elemente erneut erleben wollten.

Der Fehler führt dazu, dass Plants vs. Zombies: Replanted in einem zentralen Abschnitt der Story unspielbar wird. Das Freeze‑Verhalten blockiert sämtliche Eingaben, zwingt euch zum Neustart und verhindert ein Weiterkommen im Adventure‑Modus.

Da Level 5‑4 ein fester Bestandteil der Hauptkampagne ist, bleibt euch ohne Patch keine Möglichkeit, das Spiel regulär abzuschließen. Die Community diskutiert bereits mögliche Ursachen wie fehlerhafte Skripte, beschädigte Assets oder Probleme mit dem neuen Patch‑Build, doch bislang gibt es keine bestätigten technischen Details.

Von offizieller Seite gibt es bisher keine Stellungnahme. Weder PopCap Games noch Electronic Arts haben sich zu dem Freeze‑Bug geäußert oder einen Hotfix angekündigt.

Auch in den bekannten Support‑Kanälen, Foren und Social‑Media‑Accounts findet sich aktuell keine Information darüber, ob der Fehler bereits untersucht wird oder wann ein Update zu erwarten ist.

Für viele Spieler ist dies besonders frustrierend, da Plants vs. Zombies: Replanted als moderne Neuauflage eines der beliebtesten Tower‑Defense‑Spiele gilt und mit Features wie verbesserten Animationen, optimierten Pflanzen‑Fähigkeiten, neuen Effekten und überarbeiteten Zombie‑Modellen beworben wurde.

Der Freeze‑Bug beeinträchtigt nicht nur das Gameplay, sondern auch das Vertrauen der Community in die Stabilität des Remakes.

Doch mit jeder Meldung wächst der Druck auf die Entwickler, zeitnah ein Statement abzugeben und einen Patch bereitzustellen. Bis dahin bleibt Spielern nur abzuwarten oder alternative Modi wie Minispiele, Zen‑Garden oder Puzzle‑Challenges zu nutzen, die vom Fehler nicht betroffen sind.