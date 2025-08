Plants vs. Zombies: Replanted: Vertrauter Rasen, vertraute Bedrohung und eine Menge Nostalgie

Mit Plants vs. Zombies: Replanted kehrt einer der beliebtesten Tower-Defense-Klassiker in überarbeiteter Form zurück.

Electronic Arts und PopCap Games bringen das ursprüngliche Plants vs. Zombies mit komplett überarbeiteter HD-Grafik, neuen Inhalten und Spielmodi erneut auf die Bildschirme – ganz im Stil des Originals, aber technisch und spielerisch erweitert.

Spieler erwartet der klassische lane-basierte Verteidigungsmodus, in dem sie mit Sonnenenergie bewaffnete Pflanzen taktisch platzieren, um eine heranrückende Zombiehorde abzuwehren. Neben dem bekannten Gameplay umfasst die Neuauflage auch Bonuslevel und bisher unbekannte Inhalte, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger ansprechen sollen.

Neu dabei ist ein lokaler Koop-Modus, in dem zwei Spieler gemeinsam den Garten verteidigen können, sowie ein lokaler PvP-Modus, in dem eine Person die Kontrolle über die Zombies übernimmt, der actiongeladene Duelle ermöglicht – inklusive humorvoller Details wie „100 % mehr BUTTER“.

Ebenfalls enthalten sind die bekannten Minispiele wie „Wall-Nut Bowling“ und neue Solo-Herausforderungen wie „Cloudy Day“ oder „Rest In Peace“, die strategisches Geschick weiter herausfordern.

Plants vs. Zombies: Replanted versteht sich als Hommage an das Originalspiel und verbindet nostalgischen Charme mit moderner Technik. Die Rückkehr auf den berühmten Vorgarten ist jedoch bereits jetzt ein Grund zur Vorfreude für Fans der ersten Stunde wie auch neue Spieler.

Das Spiel erscheint am 23. Oktober 2025 für 19,99 Euro. Vorbesteller erhalten einen exklusiven Retro-Skin für die Erbsenkanone.