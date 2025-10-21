Plants vs. Zombies: Replanted: Von der Wiedergeburt zur Enttäuschung – Remake sorgt für Ärger unter Fans

Von der Wiedergeburt zur Enttäuschung – Plants vs. Zombies: Replanted sorgt für Ärger unter Fans!

Plants vs. Zombies: Replanted, das als HD-Neuauflage des beliebten Tower-Defense-Spiels angekündigt wurde, steht stark in der Kritik.

Laut einer Analyse des Reviewers GabrielOflTM weist die Neuveröffentlichung zahlreiche technische und inhaltliche Mängel auf. Neben fehlenden oder defekten Levels beklagen Spieler eine mangelhafte grafische Überarbeitung, bei der viele Elemente lediglich unsauber hochskaliert wurden.

Auch das Benutzererlebnis ist von ungewöhnlichen Designentscheidungen geprägt. Ladebildschirme treten selbst bei einfachen Menüwechseln auf, und einige Menüelemente stammen offenbar aus der mobilen Version des Spiels. Hinzu kommen Soundprobleme: Keine der vorhandenen Level nutzt die originale Hintergrundmusik, und beim Beschleunigen des Spieltempos wird die Musik unnatürlich schneller abgespielt.

Insgesamt vermittelt Plants vs. Zombies: Replanted statt eines verbesserten HD-Erlebnisses den Eindruck einer technisch unausgereiften und lieblosen Umsetzung, die den Charme und die Qualität des ursprünglichen Spiels deutlich verfehlt.