PlatinumGames: Mehrere unangekündigte Projekte inklusive neuer IP in Arbeit

PlatinumGames arbeitet aktuell neben Project GG an weiteren unangekündigte Projekten inklusive einer neuen großen IP.

Mit Bayonetta 3 ist die nächste große Veröffentlichung von PlatinumGames nur wenige Monate entfernt. Wie nun CEO Atsushi Inaba in einem Famitsu-Interview verriet, arbeitet das Studio zusätzlich an mehreren, noch unangekündigten Projekten inklusive einer neuen großen IP.

Einige der Projekte sollen bereits an der Schwelle zur Produktionsphase stehen, während andere sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Neben Project GG soll sich einen weitere große IP unter den unangekündigten Projekten befinden.

Inaba bezeichnet die neue IP gemeinsam mit Project GG und Bayonetta 3 als die drei großen Projekte, welche sich aktuell bei PlatinumGames in Entwicklung befinden. Neben ersteren beiden, bei welchen das japanische Unternehmen als Entwickler und Publisher fungieren wird, sind weitere Spiele in Zusammenarbeit mit externen Publishern in Arbeit.