PlayerUnknown’s Battlegrounds: Patch Notes zur Pyjama-Party auf Konsolen

Welt: Erangel-Updates

Brücken zur Militärbasis

Ende letzten Jahres haben wir die Spieler gefragt, welche Orte auf Erangel verbessert oder verändert werden könnten, um die Spielerfahrung zu verbessern. Nachdem wir uns die Antworten der Spieler auf mehreren Plattformen sowie vorheriges Feedback und vorherige Vorschläge durchgelesen hatten, haben wir uns mit diesem Update darauf konzentriert, die Hauptengstellen zwischen dem Festland von Erangel und der Insel Sosnovka, die östlichen und westlichen Brücken, anzupassen.

Diese kleinere Überarbeitung bringt einige strukturelle Änderungen der Brücken sowie einige neue leicht zu verteidigende Stellungen mit sich. Außerdem helfen die Stege unterhalb dabei, Angriffe (auch aus dem Wasser) abzuwehren. Diese Stege bieten außerdem einen weiteren Angriffspunkt, um lästige Brücken-Camper auszuschalten.

Spielt ein paar Runden und lasst uns wissen, was ihr davon haltet!

An den beiden Brücken, die die Insel Sosnovka und das Festland von Erangel verbinden, wurden einige große Veränderungen vorgenommen. Neben zusätzlicher Deckung wurden die Brücken auch verbreitert.

Außerdem wurden Stege hinzugefügt, die sowohl Angreifern als auch Verteidigern einen weiteren Angriffspunkt bieten.

Der Kipplaster wurde neu positioniert.

Weitere Kartenänderungen

Die Graffitis des Graffiti-Wettbewerbs zum 4. Jahrestag wurden entfernt.

Survivor Pass: Pajama Party

Verwandelt eure Schlummerparty in ein Massaker! Mit dem Survivor Pass: Pajama Party!

Das ist der erste Pass, der auf unsere neue Methode für Passveröffentlichungen setzt. Sie sind nun nicht mehr zeitlich und thematisch an die Saison gebunden. Dadurch haben wir mehr Optionen, was Inhalte, Dauer und sogar die Anzahl der Pässe pro Jahr angeht. An den Mechaniken der Pässe selbst hat sich wenig verändert. Es gibt weiterhin Missionen und Belohnungen, also hol dir deinen Pass noch heute und fang gleich damit an, Gegenstände freizuschalten!

Der Survivor Pass: Pajama Party ist in zwei verschiedenen Gegenstandspaketen erhältlich. WAFFENPACK „PYJAMAPARTY“ (990 G-Coins) Premiumpass + Der große Schlaf – AUG-Waffen-Skin WAFFEN- UND LEVELPACK „PYJAMAPARTY“ (3270 G-Coins) Premiumpass + Der große Schlaf – AUG-Waffen-Skin + Gutschein St. 30 Der Survivor Pass: Pajama Party bietet über 30 Belohnungen für Spieler, die alle 50 Stufen freischalten. XP verdient ihr durch Matches und den Abschluss von Missionen. Zusätzliche Stufen können mit G-Coins gekauft werden. Der Survivor Pass: Pajama Party hat folgende Missionsarten: Tägliche Missionen, wöchentliche Missionen, Herausforderungsmissionen. Der Survivor Pass: Pajama Party startet nach der Wartung um 6. Mai und endet vor dem Beginn der Wartung am 17. Juni. Holt euch eure Belohnungen ab, bevor der Pass endet, denn diesmal gibt es keine zusätzliche Nachfrist, um eure Belohnungen nach Saisonende zu holen. Vergesst nicht, eure Gutscheine im Gutschein-Shop einzusetzen, bevor die Saison endet. Sie können anschließend nicht mehr eingesetzt werden.



Gameplay & Balance

Balance-Anpassung des Ruf-Systems

Seit dem letzten Update, 10.2, haben wir uns euer Feedback bezüglich des neu eingeführten Ruf-Systems angesehen. Nach einer genauen Analyse der Daten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass einige Teile des Systems ausgenutzt wurden. In bestimmten Fällen wurde das Melde-System im Spiel und in Replays ausgenutzt, um Spieler fälschlicherweise zu melden, um ihr Ruf-Level zu verringern. Um dieses Problem zu beheben, haben wir uns entschlossen, folgende Änderungen vorzunehmen:

Es wurden einige Fälle beobachtet, in denen das Melde-System im Spiel und in den Replays ausgenutzt wurde. Um diese Probleme zu beheben, haben diese Falschmeldungen keine Auswirkungen mehr auf das Ruf-Level von Spielern.

Um zu verhindern, dass ein 3-Mann-Squad den 4. Spieler des Squad absichtlich meldet, wurde eine maximale Anzahl an Rufpunkten, die in einer einzigen Sitzung abgezogen werden können, festgelegt.

Wir haben außerdem mehrfach das Feedback erhalten, dass zu viele Spiele nötig sind, um abgezogene Rufpunkte wiederherzustellen. Wir haben folgende Maßnahmen ergriffen, um dieses Problem zu lösen.

Für Spieler mit einem Ruf-Level von 1 oder niedriger wurde die Anzahl der Rufpunkte, die durch normales und faires Gameplay verdient werden können, erhöht, um die Wiederherstellung einfacher und schneller zu gestalten.

Die Anzahl der Rufpunkte, die mit Ruf-Level 4 erreicht werden können, wurde erhöht.

Das Ruf-System wurde eingeführt, um eine faire Spielumgebung zu schaffen. Wir werden relevante Faktoren und Fälle weiterhin genau beobachten. Wir möchten uns bei euch, den Spielern, bedanken, dass ihr uns dabei geholfen habt, für alle eine bessere und fairere Spielumgebung zu schaffen. Danke für euren Beitrag.

Bitte beachtet, dass wir die genauen Zahlen und Bedingungen der Anpassungen nicht veröffentlichen, um einen weiteren Missbrauch des Systems zu verhindern.

Update der Waffenmodelle

Die visuelle Darstellung des Mündungsfeuerdämpfer-Modells der SLR stark wurde verbessert.

UI/UX-Verbesserungen

Verbesserungen an Match-Verlauf & Match-Bericht

Replays und Match-Verlauf sind großartige Werkzeuge, wenn man sein Gameplay analysieren und verbessern möchte. Wir wollen sicherstellen, dass diese Werkzeuge einfach zu bedienen und leicht verständlich sind. Deshalb haben wir Verbesserungen an den Bildschirmen für den Match-Verlauf und den Match-Bericht vorgenommen. Genaueres dazu findet ihr unterhalb.

Match-Verlauf

Das Design der Seite wurde insgesamt verbessert und bestimmte Elemente wurden für bessere Sichtbarkeit neu angeordnet. Die Bilder der Karten wurden vergrößert. Das Design des Symbols für die Details zu den Statistiken der letzten 20 Matches wurde verbessert „Bericht ansehen“ wird jetzt nur noch angezeigt, wenn man über den entsprechenden Match-Eintrag fährt. Der Platzierungstrend wird jetzt als Liniendiagramm anstelle eines Leistendiagramms dargestellt, um Ergebnisse eindeutiger darzustellen.

Die durchschn. Kills wurden durch das K/D-Verhältnis ersetzt.

Assists wurden in die Liste der aufgezeichneten Statistiken aufgenommen. Assists wurden außerdem zu den Match-Berichten hinzugefügt.



Textverlauf

Der Text verläuft horizontal, wenn der verfügbare UI-Bereich kürzer als der Text ist. Der Textverlauf kommt bei folgenden UI-Elementen zum Einsatz: Im Spiel Bildschirmhinweise Benutzerdefinierte Tastenzuweisungen Einstellungen-Menü Beobachter Teammitglied-Information/Liste von Spielern in der Nähe War-Modus Weltkarte



Verbesserungen zur „Quality of Life“

Inventarverbesserungen

Kamerabewegungsfunktionen und Fokussieren/Bestätigen mit dem rechten Stick. Bewegen/Bestätigen mit dem rechten Stick wurde entfernt. Die Empfindlichkeitsoption des Inventar-Cursors wurde aus den Einstellungen entfernt. Kamerabewegung mit dem rechten Stick hinzugefügt. Spieler können den rechten Stick verwenden, um ihre Kamera zu bewegen, während sie sich im Inventar befinden, was für ein größeres Sichtfeld sorgt. Änderungen an „Schnell aufheben/fallen lassen“ Von: Schnell aufheben/fallen lassen zu: Hälfte aufheben/fallen lassen Tooltip-Pop-up-Option Es wurde eine Option in den Einstellungen hinzugefügt, um den Tooltip auszublenden.



Verbesserungen an den Einstellungen

Empfindlichkeitseinstellungsoptionen Der Wert kann nun in Schritten von 0,1 anstatt 1 erhöht/verringert werden, sodass Spieler ihre Empfindlichkeit besser anpassen können.



Helligkeitsoptionen des Fadenkreuzes Spieler können die gewünschte Helligkeit für individuelle Fadenkreuztypen einstellen.



Verbesserungen an Steuerung und Aktionen

Zielen (über die Schulter) und ADS können nun beibehalten werden, während man den Sitz in Fahrzeugen wechselt, indem man LT (Xbox/Stadia) bzw. L2 (PS) gedrückt hält.

Spieler, die die Voreinstellung C verwenden, können in Fahrzeugen ohne ADS schießen.

Die Auto-Laufen-Funktion wird nun nach 0,3 Sekunden aktiviert, um die versehentliche Aktivierung beim nach links Lehnen mit den Voreinstellungen A oder B zu verhindern.

Shop-Verbesserungen

Anzahl der Gegenstände Spieler können die Anzahl der Gegenstände, die sie kaufen möchten, mithilfe des rechten Sticks erhöhen oder verringern.

Banner wechseln Mit dem rechten Stick kann zwischen den vorgestellten Porträtbannern gewechselt werden.

Verbesserungen der Tastenzuweisung Vorgestellte Banner Die Aktionstaste wurde von A auf X (Xbox/Stadia) und von Kreuz auf Quadrat (PS) geändert. Gegenstandsplatz „Zum Kaufen halten“ wurde zu „Zum Kaufen tippen“ geändert. Die Vorschau wird nun durch Tippen auf den linken Stick anstatt des rechten Sticks aufgerufen. Gegenstandsvorschau Gegenstand kaufen: X (Xbox/Stadia), Quadrat (PS) Gegenstand auswählen/abbrechen: A (Xbox/Stadia), Kreuz (PS) Shopgegenstände und G-Coins „Zum Kaufen halten“ wurde zu „Zum Kaufen tippen“ geändert.



Performance

Die Client-Performance wurde verbessert, indem bestimmte Sprachchat-Funktionen nun deaktiviert werden, wenn der Sprachchat deaktiviert wird.

Die FPS-Stabilität des Clients wurde verbessert, indem einige Ruckler durch Optimierungen entfernt wurden.

Die CPU-Performance wurde durch Hinzufügen von Multi-Threaded-Rendering optimiert.

Die CPU-Performance wurde durch Animationsoptimierungen erhöht.

Diverse Server- und Client-Performanceoptimierungen durch Reduzierung von Server- und Client-Rucklern.

Die Rauchpartikel der Rauchgranate wurden reduziert, um potenziell starken Frame-Einbrüchen in bestimmten Situationen vorzubeugen. Als Teil dieser Änderung sind die Rauchpartikel nun leicht undurchsichtiger. Spieler im Wirkungsbereich einer Rauchgranate sind nun etwas weniger gut sichtbar.



EU-Serverumzug

Wie bereits in der vorherigen Ankündigung erwähnt, haben wir einige Tests vorgenommen, um die Spielerfahrung in der EU-Region zu verbessern. Infolgedessen verlegen wir den EU-Server von Irland nach Paris in Frankreich. Dies kann sich für eine geringe Anzahl von Spieler in oder in der Nähe von Irland eventuell leicht negativ auf den Ping auswirken, insgesamt sollte sich der Ping für Spieler in der gesamten EU-Region jedoch deutlich verbessern. Deshalb werden mit Update 11.2 die Hälfte der irischen Server nach Frankreich verlegt. Sollten wir mit den Resultaten zufrieden sein, werden auch die restlichen Server nach Paris verlegt.

PUBG LABS: Respawn-Royale

Diese Runde von PUBG LABS verwendet zwei verschiedene Gameplay-Änderungen, um ein hektisches Erlebnis für Squads auf Paramo zu schaffen. Die erste davon ist eine 500% ige Schadenserhöhung für alle Waffen und Granaten, um ein One-Shot-Kill-Szenario zu erstellen. Aber keine Angst, obwohl das Sterben leicht sein kann, ist es auch leicht, wieder ins Spiel zu kommen!

In Respawn Royale nehmen eure besiegten Squadmates automatisch wieder am Kampf teil, nachdem der 100-Sekunden-Todeszeitgeber heruntergezählt wurde. Alles was ihr tun müsst, ist als Trupp am Leben zu bleiben, bis das passiert! Wenn noch mindestens 1 Squad-Mitglied steht, wenn die Respawnzeit eines Spielers abgelaufen ist, wird er sich dem Kampf wieder anschließen. Seid jedoch vorsichtig, wenn euer Squad vollständig gelöscht wird, werdet ihr alle aus dem Spiel geworfen.

Respawn Royale findet mit euch und bis zu 7 anderen Trupps auf Paramo statt. Um den Fokus auf die Aktion zu richten, haben wir auch das Looten von Waffen ausgeschaltet und die Auswahl von drei verschiedenen Spawn-Kits hinzugefügt. Dieses Kit kann bei jedem Respawn geändert werden. Behaltet also die Situation im Auge, in der sich eure verbleibenden Teammitglieder befinden. Die Bluezone funktioniert auch weiterhin wie gewohnt. Bleibt also in Bewegung!

Waffenschaden

In Respawn-Royale wird der Schaden von Schusswaffen, Nahkampfwaffen und Granaten um 500% erhöht, um ein One-Shot-One-Kill-Erlebnis zu ermöglichen.

Spawn-Kits

Verfügbare Spawn-Kits

DBS DBS + Holographisches Visier 12 Guage X 28 Desert Eagle + Rotpunktvisier 45 ACP X 7 Rauchgranate X 2



AWM AWM + 3X Scope Ammo X 35 Blendgranate X 3



Armbrust Armbrust + 4X Scope 25 X Bolzen Ghilliesuit Abgesägte Schrotflinte 12 Gauge X 4



Respawn-Zyklus

Sobald ihr ausgeschaltet seid, wechselt ihr sofort in den Zuschauermodus und ein 100-Sekunden-Respawn-Timer wird auf eurem Bildschirm angezeigt. Während dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, mit welchem Spawn-Kit ihr spawnen möchtet.

Zeitplan

Nach Abschluss der Wartung am 6. Mai.

MESZ: 6. Mai – 10. Mai 9 Uhr

Einstellungen

Paramo

FPP, TPP

Squad(Kein 1-Mann-Squad)

Keine ausgeknockten Spieler

Spawn Gegenstände Panzerfaust Granaten Molotov-Cocktail Fahrzeuge Nicht verfügbar Geheimraum-Schlüssel Nicht verfügbar Todeskamera, Observer und Wiederholung ausgeschaltet. Teilnehmer Mindestens 16, Maximal 32



Hinweise beim Spielen in LABS

LABS-Spiele bieten keine XP für Gameplay-Belohnungen

LABS-Spiele werden nicht im Karriere-Tab angezeigt

LABS-Spiele zählen nicht für eure Survivor Pass-Missionen

LABS-Spiele bieten weder BP noch zusätzliche Belohnungen

Gegenstände & Skins

Anpassungen der Gegenstandsgruppe

Wir haben die Stufe von bestimmten häufigen Gegenständer mit grauer Seltenheit angepasst, um für mehr Konsistenz bei ähnliche Gegenstandstypen zu sorgen. Die angepassten Gegenstände können nun jeweils für 60 BP eingetauscht werden. Dies wurde bereits mit Update 11.1 implementiert. Ursprünglich wollten wir diese Änderung erst mit Update 11.2 implementieren, jedoch wurde sie aufgrund eines Bugfixes an verwandten Spielelementen aus Versehen vorzeitig vorgenommen.



Ankündigung zum Verkaufsende

Die folgenden Gegenstände werden nach der Wartung aus dem Shop entfernt! Holt sie euch, solange ihr noch könnt. Straßenkrieger-Helm (Level 1) [BATTLESTAT] Rip Tide – M16A4, P18C, Vector, SLR, Beryl, S12K, MP5K, QBZ, P92, SKS [BATTLESTAT] Finish Line – G36C, Skorpion [BATTLESTAT] Convergence – S686, UMP45 [BATTLESTAT] SCAR-L „Bloody Snowday“ [BATTLESTAT] Mk47 Mutant „Danger Zone“ [BATTLESTAT] QBU „Firestarter“ [BATTLESTAT] P1911 „Spartan“



Neue Gegenstände

Neue ANIMIERTE PUBG-ID-Namensplaketten

Für Spieler, die ihre PUBG-ID-Namensplakette etwas mehr Flair verleihen möchten, sind ab jetzt die ersten animierten Namensplaketten im Shop verfügbar. Sie sind individuell oder in einem Paket zum Sonderpreis erhältlich. Also schaut sie euch mal an und werdet noch stylisher!

Verkaufszeitraum

MESZ: 6. Mai 2021, 7 Uhr – 5. Mai 2022, 7 Uhr

Namensplaketten – 500 G-Coins

Vikendi-Vogel

Handgezeichneter Überfall

Kriegshunde

Scheinwerfer

Katzenhafte Wut

Retro-Fahrt

Den Mond anbellen

Namensplakette – 2. Lieferung

Verkaufszeitraum

MESZ: 27. Mai 2021, 7 Uhr – 26. Mai 2022, 7 Uhr

Namensplaketten – 500 G-Coin

Zwei rauchende Läufe

Adrenalin

Julie

Das Ende

Hinweis

Die Animationen der animierten Namensplaketten sind auf folgenden Bildschirmen aktiv: Karriere > Überleben Nutzerprofil Bildschirm am Ende des Spiels – Gegnerische PUBG-ID Zuschauer – PUBG-ID des Zuschauers Deathcam – PUBG-ID des Killers

Die Animationen sind auf folgenden Bildschirmen nicht aktiv: Match-Bericht > Überleben, Übersicht Teaminformation im Systemmenü im Spiel



Verkaufszeitraum

MESZ: 6. Mai, 7 Uhr – 17. Juni, 7 Uhr

Inhalte

VALUE-PACK „SHEEPOVER-G-COIN“ Schlafmaske „Sheepover“ Pyjama-Oberteil „Sheepover“ Pyjama-Shorts „Sheepover“ 050 G-Coins



„Tag der Arbeit“-Sets

Verkaufszeitraum

MESZ: 6. Mai, 7 Uhr – 17. Juni, 7 Uhr

Inhalte

Bundle „Straßenbekleidung“ (990 G-Coins) Jeansjacke „Hipster“ (700 G-Coins) Skinny Jeans „Hipster“ (350 G-Coins) Leinenschuhe „Hipster“ (150 G-Coins)

Bundle „Koffeinkönig-Uniform“ (900 G-Coins) Hut „Koffeinkönig“ (200 G-Coins) Schürze „Koffeinkönig“ (200 G-Coins) Leggings „Koffeinkönig“ (700 G-Coins)

Bundle „Sportlich“ (1090 G-Coins) Trainingsjacke „Retro“ (700 G-Coins) Shirt „Her Galaxy“ (200 G-Coins) Shorts „Her Galaxy“ (350 G-Coins) Fußballstollen- und socken (blaugrün) (150 G-Coins)

Siegestanz 48 (500 G-Coins)

Siegestanz 49 (500 G-Coins)

Neue Arbeiterhandschuhe

Verkaufszeitraum

CEST: May 6 7 AM – June 17 7 AM

Inhalte

Arbeiterhandschuhe (Gelb) (300 G-Coins)

Arbeiterhandschuhe (Weiß) (300 G-Coins)

Arbeiterhandschuhe (Schwarz) (300 G-Coins)

Die beste Show auf Erangel! „Zirkus“-Sets

Verkaufszeitraum

MESZ: 20. Mai 2021, 7 Uhr – 19. Mai 2022, 7 Uhr

Inhalte

Bundle „Zirkusstar“ (1290 G-Coins) Uniform „Zirkusstar“ (1190 G-Coin) Schuhe „Zirkusstar“ (200 G-Coin) (Bonus) Zirkusstar-Haare (Bonus) Zirkusstar-Make-up

Bundle „Anführer“ (1490 G-Coins) Zylinder „Anführer“ (300 G-Coins) Jacke „Anführer“ (990 G-Coins) Weste „Anführer“ (300 G-Coins) Hose „Anführer“ (500 G-Coins) Stiefel „Anführer“ (200 G-Coins)

Kostüm-Set „Sideshow-Bär“ (1290 G-Coins) Maske „Sideshow-Bär“ (600 G-Coins) Kostüm „Sideshow-Bär“ (800 G-Coins) Schuhe „Sideshow-Bär“ (200 G-Coins) (Bonus) Kratzender Grizzly – Emote

Helmpack „Harlekin“ (1000 G-Coins) Helm „Harlekin“ (Level 1) (500 G-Coins) Helm „Harlekin“ (Level 2) (500 G-Coins) Helm „Harlekin“ (Level 3) (500 G-Coins)

Waffenpack „Harlekin“ (1980 G-Coins) Harlekin – AKM (990 G-Coins) Harlekin – SLR (990 G-Coins) Magische Kugel – Groza (990 G-Coins)

Rucksackpack „Zirkuszelt“ (1000 G-Coins) Rucksack „Zirkuszelt“ (Level 1) (500 G-Coins) Rucksack „Zirkuszelt“ (Level 2) (500 G-Coins) Rucksack „Zirkuszelt“ (Level 3) (500 G-Coins)

Siegestanz 50 (500 G-Coins)

Schau dir die robusten neuen Outfits an: „ERKUNDER“-Sets

Verkaufszeitraum

KST: 3. Juni 2021, 14 Uhr – 2. Juni 2022, 14 Uhr

PDT: 2. Juni 2021, 22 Uhr – 1. Juni 2022, 22 Uhr

MESZ: 3. Juni 2021, 7 Uhr – 2. Juni 2022, 7 Uhr

Inhalte

Outfit-Set „Pfadfinder“ (1190 G-Coins) Pfadfinder-Uniform (700 G-Coins) Pfadfinder-Rock (700 G-Coins) Pfadfinder-Schuhe (150 G-Coins)

Outfit-Set „Überlebenden-Biker“ (1190 G-Coins) Helm „Überlebenden-Biker“ (Level 2) (300 G-Coins) Weste „Überlebenden-Biker“ (700 G-Coins) Shirt „Überlebenden-Biker“ (200 G-Coins) Jeans „Überlebenden-Biker“ (350 G-Coins) Schuhe „Überlebenden-Biker“ (150 G-Coins)

Outfit-Set „Wanderer“ (1190 G-Coins) Schal „Wanderer“ (350 G-Coins) Overshirt „Wanderer“ (700 G-Coins) Shorts „Wanderer“ (350 G-Coins) Schuhe „Wanderer“ (150 G-Coins) (Bonus) Tanktop „Wanderer“

Zima „Fernkampfschredder“ (990 G-Coins)

BRDM „Schlangenjäger“ (990 G-Coins)

Siegestanz 51 (500 G-Coins)

Siegestanz 52 (500 G-Coins)

Streamer-Pack – MOZZ

Verkaufszeitraum

KST: 13. Mai, 14 Uhr – 5. August, 14 Uhr

PDT: 12. Mai, 22 Uhr – 4. August, 22 Uhr

MESZ: 13. Mai, 7 Uhr – 5. August, 7 Uhr

Inhalte

MOZZs PACK (1340 G-Coins) MOZZs Kleid (1000 G-Coin) MOZZs M24 (990 G-Coins)



Bugfixes

Gameplay

Problem behoben, durch das ein normaler Spieler die benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler löschen konnte.

Problem behoben, durch das ein normaler Spieler Spieler aus den benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler rauswerfen konnte.

Problem behoben, durch das ein normaler Spieler die benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler starten konnte.

Problem behoben, durch das ein normaler Spieler die Lobby-Einstellungen von benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler ändern konnte.

Problem behoben, durch das ein normaler Spieler den Platz von Spielern in benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler ändern konnte.

Problem behoben, durch das sich bei wechselhaften Wetter Regentropfen auf Fahrzeugen gebildet haben, obwohl sie in einem Gebäude geparkt waren.

Die eigenartige Bewegungsanimation des linken Arms des Charakters beim Ausrüsten einer Waffe aus dem 2. Platz wurde behoben.

Problem behoben, durch das Schussgeräusche von Bots zweimal abgespielt wurden.

Problem behoben, durch das Fahrzeuge kleine Zäune nicht zerstören konnten und stattdessen blockiert wurden.

Problem behoben, durch das der Rückstrahl der Panzerfaust geringer als beabsichtigt ausfiel.

Das Problem beim Zielen im FPP-Modus behoben, das beim Zielen in eine bestimmte Richtung im Beifahrersitz des Pickup-Trucks aufgetreten ist.

Die ungenaue Form des Entenschnabels wurde behoben.

Problem behoben, durch das das Störsender-Pack nach Einsatz der Notfall-Pickup-Funktion vollständig wiederhergestellt wurde.

Problem behoben, durch das Spieler durch nicht beschädigte Fenster interagieren konnten (Gegenstände plündern, Türen öffnen usw.).

Probleme behoben, die dafür sorgten, dass das Motorrad und der Mirado nach oben und unten rutschten/rüttelten.

Problem behoben, das dafür sorgte, dass Verbrauchsgegenstände beim Einstellen des Nullpunkts des Zielfernrohrs im ADS-Modus verbraucht wurden.

Welt

Mehrere Probleme in Verbindung mit der Spielwelt auf der Trainigskarte wurden behoben.

UI

Problem mit der Fehlernachricht behoben, das auftrat, wenn man einem Bot eine Freundschaftsanfrage schickte.

Problem behoben, durch das Helme und Westen im Inventarbildschirm als kaputt angezeigt wurden, obwohl ihre Haltbarkeit noch über 0 war.

Das Problem mit der falschen Fehlernachricht bei der Navigation auf der Überleben-Seite wurde behoben.

Skins und Gegenstände