PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG New State erscheint als Mobile-Spiel

KRAFTON, Inc. enthüllt heute PUBG: NEW STATE, den neuesten Battle-Royale-Titel im wachsenden Franchise von PUBG. Entwickelt von PUBG Studio, den Pionieren des Genres und Schöpfern von PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), wird das Mobile Game 2021 als Free-to-Play-Erlebnis auf Android und iOS erscheinen. Spieler können die neuesten Informationen zum Spiel erhalten, indem sie sich heute auf Google Play* vorregistrieren. Vorbestellungen im App Store folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

„Angesichts der Unterstützung der Community und des massiven Erfolgs der vorherigen Spiele fühlen wir uns geehrt, das nächste Spiel im PUBG-Universum vorstellen zu können, dass das Battle-Royale-Genre weltweit revolutioniert hat“, sagt MinKyu Park, Executive Producer von PUBG: NEW STATE. „Wir wollen auf diesem Erbe aufbauen, indem wir ein Erlebnis schaffen, das die Grenzen des mobilen Spielens erweitert. Die Zusammenarbeit unseres Teams bei der Entwicklung eines globalen Produkts war eine großartige Erfahrung. Wir sind zuversichtlich, dass PUBG: NEW STATE nach seinem Erscheinen, später in diesem Jahr, alle Zielgruppen ansprechen wird.“

Optimiert für mobiles Spielen, wird PUBG: NEW STATE das volle Battle-Royale-Erlebnis direkt auf die mobilen Endgeräte der Nutzer bringen. Durch den Einsatz und Übernahme der erstklassigen Waffenmechanik, das durch das Hauptspiel PUBG populär wurde, können die Spieler das gleiche herausfordernde Kampferlebnis erwarten. Zusätzlich bietet der Titel dank der hochmodernen „Global Illumination Rendering“-Technologie eine Grafik, die die Grenzen bisheriger Mobile Games sprengt, sodass die Spieler in ein Spielerlebnis eintauchen können, das realistisch und intensiv, aber vor allem auch stabil und flüssig läuft.

PUBG: NEW STATE übernimmt nicht nur das ursprüngliche Spielerlebnis, das die Fans lieben, sondern fügt auch einige brandneue Features hinzu, die das Genre weiterentwickeln. Mit einer neuen Funktion zur Waffenanpassung im Spiel können Spieler verschiedene Waffen durch Anpassungs-Kits individuell zusammenstellen. Diese Kits wandeln die Waffen auf unterschiedliche Weise ab, zum Beispiel durch Leistungsverbesserungen, Auswahl von Feuermodi und Granatwerferaufsätzen. Darüber hinaus können sich die Spieler über eine Vielzahl weiterer neuer Features freuen, darunter Ausweichmanöver, Drohnen und futuristische ballistische Schilde. Außerdem werden die Spieler in der Lage sein, die 8×8 Kilometer großen, offenen Welten mit einer Vielzahl von neuen Fahrzeugen zu erkunden.

Das Spiel ist in der nahen Zukunft im Jahr 2051 angesiedelt. Viele Jahre sind seit dem Originalspiel vergangen. Vor diesem Hintergrund tauchen die Spieler in einen brandneuen Schauplatz namens TROI ein, der ihnen offenbart, wie sich das PUBG-Universum weiter entwickelt hat. Die einzigartige Umgebung voller interaktiver Objekte und verschiedener charakteristischer Wahrzeichen lädt die Spieler zum Erkunden ein. Dabei hilft sie ihnen, neue Wege und Strategien zu finden, um die Spielrunde zu dominieren.

„Unser Ziel bei KRAFTON ist es, herausragende Unterhaltungsprodukte zu schaffen, die erstklassige Spielerlebnisse bieten. Mit PUBG: NEW STATE, dem nächsten Titel in unserem wachsenden PUBG-Franchise, hoffen wir, diese Vision zu verwirklichen.“, so CH Kim, CEO von KRAFTON, Inc. „Wir unterstützen das PUBG Studio vollstens, damit sie weiterhin Spiele entwickeln, die eine einzigartige Identität aufweisen und ihre Position als Pioniere des Battle-Royale-Genres weiter festigen.“

PUBG hat sich über 70 Millionen Mal verkauft und ist damit eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 hat PUBG mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter sieben Guinness Weltrekorde und mehrere Auszeichnungen als Spiel des Jahres.

Diejenigen, die sich dem Kampf anschließen möchten, können einen ersten Blick in den Ankündigungstrailer werfen und sich heute bei Google Play vorregistrieren. Vorbestellungen im App Store werden zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Spieler können sich auch auf die Alpha-Phase von PUBG: NEW STATE freuen, die später in diesem Jahr startet.