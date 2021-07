PlayerUnknown’s Battlegrounds: PUBG Update 12.2 jetzt erhältlich für PC & Konsole

Das PUBG: BATTLEGROUNDS Update 12.2 ist da und bringt eine neue 8×8-Map mit sich – TAEGO. Damit Spieler eine Reihe von passenden TAEGO-Belohnungen freischalten können, ist darüber hinaus der Überlebendenpass: TAEGO jetzt für PC und Konsolen verfügbar!

Das Update 12.2 ist ab heute auch für Konsolen verfügbar, nachdem es bereits letzte Woche für den PC erschienen ist.

Willkommen auf TAEGO – TAEGO versetzt die Spieler in das Südkorea der 1980er Jahre, wo sie sich in riesigen und abwechslungsreichen Landschaften messen können, von weiten Schilfgebieten bis hin zu den engen Räumen des Hosan-Gefängnisses. TAEGO ist die erste neue 8×8-Map seit mehreren Jahren und verfügt über einzigartige Features, die es nur auf dieser Karte gibt, darunter Comeback BR (eine second-chance Mechanik) und Self AED (als Gegenstand zur Selbstwiederbelebung).

Einführung vom Überlebendenpass: TAEGO – Das Thema dieses Überlebendenpasses ist stark von der neuen Karte TAEGO inspiriert. Spieler können eine Vielzahl von Belohnungen verdienen, während sie durch 50 Stufen hochleveln. Aber das ist noch nicht alles – Spieler, die über Level 50 kommen, können sich Bonus-Belohnungen verdienen, darunter Medaillen, Embleme und G-Coin.

Stilvoll fahren mit dem Pony Coupe von Hyundai – KRAFTON hat sich mit Hyundai zusammengetan, um das erste Konzeptfahrzeug des Unternehmens, das Pony Coupe, in die Welt von PUBG: BATTLEGROUNDS zu bringen. Das Pony Coupe ist exklusiv auf der Karte TAEGO verfügbar und verfügt über einen Allradantrieb, der eine bessere Fahrzeugkontrolle im abwechslungsreichen Terrain von TAEGO verspricht. Das Pony Coupe wurde vom Meister-Automobil-Designer Giorgetto Giugiaro entworfen und 1974 zum ersten Mal vorgestellt.