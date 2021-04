PlayerUnknown’s Battlegrounds: Pyjamaparty steigt im Überlebenden-Pass

Weltveränderung- Brücken der Militärbasis

Letzten November haben wir die Spieler gefragt, an welchen Stellen Erangel noch verbessert werden könnte. Nachdem wir uns eure Antworten angesehen und intern darüber diskutiert haben, haben wir uns entschieden, unseren Fokus auf die Brücken der Insel Sosnovka zu legen.

Diese kleine Überarbeitung sollte Spielern nun mehr Optionen bieten, die Brücken zu überqueren.

Spielt ein paar Runden auf dieser Karte und lasst uns wissen, wie euch die Änderung gefällt!

An den beiden Brücken, die die Insel Sosnovka und das Festland von Erangel verbinden, wurden einige große Veränderungen vorgenommen.

Stege wurden hinzugefügt.

Die Ausrichtung des Kipplasters wurde angepasst.

Sonstiges

Die Graffitis des Graffiti-Wettbewerbs zum 4. Jahrestag wurden entfernt.

Survivor Pass: Pyjamaparty

Verwandelt eure Schlummerparty in ein Massaker! Mit dem Survivor Pass: Pyjamaparty!

! Das ist der erste Pass, der auf unsere neue Methode für Passveröffentlichungen setzt. Sie sind nun nicht mehr zeitlich und thematisch an die Saison gebunden. Dadurch haben wir mehr Optionen, was Inhalte, Dauer und sogar die Anzahl der Pässe pro Jahr angeht. An den Mechaniken der Pässe selbst hat sich wenig verändert. Es gibt weiterhin Missionen und Belohnungen, also hol dir deinen Pass noch heute und fang gleich damit an, Gegenstände freizuschalten!

Der Survivor Pass: Pyjamaparty ist in zwei verschiedenen Gegenstandspaketen erhältlich. WAFFENPACK „PYJAMAPARTY“ (990 G-Coins) Premiumpass + Der große Schlaf – AUG-Waffen-Skin WAFFEN- UND LEVELPACK „PYJAMAPARTY“ (3270 G-Coins) Premiumpass + Der große Schlaf – AUG-Waffen-Skin + Gutschein St. 30

Der Survivor Pass: Pyjamaparty bietet über 30 Belohnungen für Spieler, die alle 50 Stufen freischalten. XP verdient ihr durch Matches und den Abschluss von Missionen. Zusätzliche können Stufen mit G-Coins gekauft werden.

Im Survivor Pass: Pyjamaparty sind folgende Missionsarten enthalten. Tägliche Missionen, wöchentliche Missionen, Herausforderungsmissionen.

Der Survivor Pass: Pyjamaparty beginnt am 28. April um 11 Uhr KST und endet am 9. Juni um 11 Uhr KST. Holt euch eure Belohnungen ab, bevor der Pass endet, denn diesmal gibt es keine zusätzliche Nachfrist, um eure Belohnungen nach Saisonende zu holen. Vergesst nicht, eure Gutscheine im Gutschein-Shop einzusetzen, bevor die Saison endet. Sie können anschließend nicht mehr eingesetzt werden.



Gameplay & Balance

Balance-Anpassung beim Schießen im Vorbeifahren

Es sind bereits einige Patches vergangen, seit wir an den grundlegenden Problemen beim Zielen in Fahrzeugen gearbeitet haben. Da Fahrzeuge ein wesentlicher Bestandteil unserer Battle-Royale-Erfahrung sind, möchten wir Spieler zu Feuergefechten in Fahrzeugen ermutigen, dennoch wollen wir die Spielbalance aufrechterhalten.

Nach der Auswertung unserer Daten und eures Feedbacks ist uns aufgefallen, dass Abschüsse durch Beifahrer deutlich stärker angestiegen sind, als wir ursprünglich geplant hatten.

Deshalb erhöhen wir den Rückstoß von Beifahrern und wir werden die Situation weiterhin beobachten, für den Fall, dass noch weitere Änderungen notwendig sein sollten:

Der Rückstoß in Fahrzeugen wurde um 10 % erhöht. Diese Änderung gilt nicht für Pistolen und den Fahrer.



Balance-Anpassung des Ruf-Systems

Seit dem letzten Update, 10.2, haben wir uns euer Feedback bezüglich des neu eingeführten Ruf-Systems angesehen. Nach einer genauen Analyse der Daten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass einige Teile des Systems ausgenutzt wurden. In bestimmten Fällen wurde das Melde-System im Spiel und in Replays ausgenutzt, um Spieler fälschlicherweise zu melden, um ihr Ruf-Level zu verringern. Um dieses Problem zu beheben, haben wir uns entschlossen, folgende Änderungen vorzunehmen:

Es wurden einige Fälle beobachtet, in denen das Melde-System im Spiel und in den Replays ausgenutzt wurde. Um diese Probleme zu beheben, haben diese Falschmeldungen keine Auswirkungen mehr auf das Ruf-Level von Spielern.

Um zu verhindern, dass ein 3-Mann-Squad den 4. Spieler des Squad absichtlich meldet, wurde eine maximale Anzahl an Rufpunkten, die in einer einzigen Sitzung abgezogen werden können, festgelegt.

Wir haben außerdem mehrfach das Feedback erhalten, dass zu viele Spiele nötig sind, um abgezogene Rufpunkte wiederherzustellen. Wir haben folgende Maßnahmen ergriffen, um dieses Problem zu lösen.

Für Spieler mit einem Ruf-Level von 1 oder niedriger wurde die Anzahl der Rufpunkte, die durch normales und faires Gameplay verdient werden können, erhöht, um die Wiederherstellung einfacher und schneller zu gestalten. Die Anzahl der Rufpunkte, die mit Ruf-Level 4 erreicht werden können, wurde erhöht.



Wir gehen davon aus, dass ab jetzt mehr Spieler Ruf-Level 5 erreichen werden. Danke für euer Feedback und macht weiter so!

Bitte beachtet, dass wir die genauen Zahlen und Bedingungen der Anpassungen nicht veröffentlichen, um einen weiteren Missbrauch des Systems zu verhindern.

Update der Waffenmodelle

Die SLR hat nun ein neues Mündungsmodell, wenn sie mit einem Mündungsfeuerdämpfer ausgestattet ist.



Verbesserungen an Match-Verlauf & Match-Bericht

Sich vergangene Spiele anzusehen, um herauszufinden, was man richtig oder falsch gemacht hat, ist ein wichtiger Aspekt des Spiels, um sich als Spieler verbessern zu können. Wir wollen sicherstellen, dass euch dafür die bestmöglichen Werkzeuge zur Verfügung stehen. Zusätzlich zum Replay-System, das bereits existiert, haben wir die Bildschirme für den Match-Verlauf und den Match-Bericht leicht angepasst, um diese Infos einfacher finden und verstehen zu können.

Match-Verlauf

Das Design des Match-Verlaufs wurde verbessert und die Elemente der Match-Verlaufliste wurden neu angeordnet. Das Battleground-Bild der Match-Tickets wurde vergrößert. Das Symbol für die letzten 20 Match-Statistiken wurde verbessert „Bericht ansehen“-Tooltip wird nun angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über das Match-Ticket fährt. Das Diagramm für den Platzierungstrend der letzten 20 Matches wird nun durch ein Liniendiagramm dargestellt.

Die Statistik für durchschn. Kills wurde durch das K/D-Verhältnis ersetzt.

Assists wurden in die Liste der aufgezeichneten Statistiken aufgenommen. Assist wurden außerdem zu den Match-Berichten hinzugefügt.



Performance-Verbesserungen

Die Client-Performance wurde verbessert, indem bestimmte Sprachchat-Funktionen nun deaktiviert werden, wenn der Sprachchat deaktiviert wird.

Die FPS-Stabilität des Clients wurde verbessert, indem einige Ruckler durch Optimierungen entfernt wurden.

Die CPU-Performance wurde durch Hinzufügen von Multi-Threaded-Rendering optimiert.

Die CPU-Performance wurde durch Animationsoptimierungen erhöht.

Diverse Server- und Client-Performanceoptimierungen durch Reduzierung von Server- und Client-Rucklern.

Gegenstände & Skins

Anpassungen der Gegenstandsgruppe

Während unseres Spielentwicklungsprozesses gab es Gegenstände, die gleich wertvoll (grauer Hintergrund), aber anders eingestuft wurden. Mit diesem Update haben wir diese Gegenstände mit demselben Wert und derselben Gruppe eingestuft. Diese Gegenstände können gegen 60 BP eingetauscht werden.

Dieses Update war eigentlich für 11.2 geplant. Doch es wurde versehentlich mit dem letzten Update veröffentlicht, während wir ein Bugfix-Update für 11.1 eingespielt haben.

Ankündigung zum Verkaufsende

Die folgenden Gegenstände werden nach der Wartung am 29. April aus dem Shop entfernt! Holt sie euch, solange ihr noch könnt.

Straßenkrieger-Helm (Level 1) [BATTLESTAT] Rip Tide – M16A4, P18C, Vector, SLR, Beryl, S12K, MP5K, QBZ, P92, SKS [BATTLESTAT] Finish Line – G36C, Skorpion [BATTLESTAT] Convergence – S686, UMP45 [BATTLESTAT] SCAR-L „Bloody Snowday“ [BATTLESTAT] Mk47 Mutant „Danger Zone“ [BATTLESTAT] QBU „Firestarter“ [BATTLESTAT] P1911 „Spartan“



NEUE ANIMIERTE PUBG-ID-Namensplaketten

Für Spieler, die ihre PUBG-ID-Namensplakette etwas mehr Flair verleihen möchten, sind ab jetzt die ersten animierten Namensplaketten im Shop verfügbar. Sie sind individuell oder in einem Paket zum Sonderpreis erhältlich. Also schaut sie euch mal an und werdet noch stylisher!

Namensplaketten – 500 G-Coin (Verfügbar vom 28. April, 2021 – 27. April, 2022)

Vikendi-Vögelchen

Handgezeichneter Überfall

Kriegshunde

Scheinwerfer

Katzenhafte Wut

Retro-Fahrt

Den Mond anbellen

Namensplakette – Teil 2 – 500-GCoin (Verfügbar vom 19. Mai, 2021 – 18. Mai, 2022)

Zwei rauchende Läufe

Adrenalin

Julie

Das Ende

Die Animationen der animierten Namensplaketten sind auf folgenden Bildschirmen aktiv:

Karriere > Überleben

Nutzerprofil

Bildschirm am Ende des Spiels – Gegnerische PUBG-ID

Zuschauer – PUBG-ID des Zuschauers

Deathcam – PUBG-ID des Killers

Die Animationen sind auf folgenden Bildschirmen nicht aktiv:

Match-Bericht > Überleben, Übersicht

Teaminformation im Systemmenü im Spiel

VALUE-PACK „SHEEPOVER-G-COIN“ – 1050 G-Coin (Verfügbar vom 28. April – 9. Juni, 2021)

Schlafmaske „Sheepover“ Pyjama-Oberteil „Sheepover“ Pyjama-Shorts „Sheepover“



„TAG DER ARBEIT“-Sets (Verfügbar vom 28. April – 9. Juni, 2021)

Bundle „Straßenbekleidung“ (990 G-Coins) Jeansjacke „Hipster“ (700 G-Coins) Skinny Jeans „Hipster“ (350 G-Coins) Leinenschuhe „Hipster“ (150 G-Coins)

Bundle „Koffeinkönig-Uniform“ (900 G-Coins) Hut „Koffeinkönig“ (200 G-Coins) Schürze „Koffeinkönig“ (200 G-Coins) Leggings „Koffeinkönig“ (700 G-Coins)

Bundle „Sportlich“ (1090 G-Coins) Trainingsjacke „Retro“ (700 G-Coins) Shirt „Her Galaxy“ (200 G-Coins) Shorts „Her Galaxy“ (350 G-Coins) Fußballstollen- und socken (blaugrün) (150 G-Coins)

Siegestanz 48 (500 G-Coins)

Siegestanz 49 (500 G-Coins)

Neue Arbeiterhandschuhe

Arbeiterhandschuhe (Gelb) (300 G-Coins)

Arbeiterhandschuhe (Weiß) (300 G-Coins)

Arbeiterhandschuhe (Schwarz) (300 G-Coins)

Die beste Show auf Erangel! „Zirkus“-Sets

Bundle „Zirkusstar“ (1290 G-Coins) Uniform „Zirkusstar“ (1190 G-Coin) Schuhe „Zirkusstar“ (200 G-Coin) (Bonus) Zirkusstar-Haare (Bonus) Zirkusstar-Make-up

Bundle „Anführer“ (1490 G-Coins) Zylinder „Anführer“ (300 G-Coins) Jacke „Anführer“ (990 G-Coins) Weste „Anführer“ (300 G-Coins) Hose „Anführer“ (500 G-Coins) Stiefel „Anführer“ (200 G-Coins)

Kostüm-Set „Sideshow-Bär“ (1290 G-Coins) Maske „Sideshow-Bär“ (600 G-Coins) Kostüm „Sideshow-Bär“ (800 G-Coins) Schuhe „Sideshow-Bär“ (200 G-Coins) (Bonus) Kratzender Grizzly – Emote

Helmpack „Harlekin“ (1000 G-Coins) Helm „Harlekin“ (Level 1) (500 G-Coins) Helm „Harlekin“ (Level 2) (500 G-Coins) Helm „Harlekin“ (Level 3) (500 G-Coins)

Waffenpack „Harlekin“ (1980 G-Coins) Harlekin – AKM (990 G-Coins) Harlekin – SLR (990 G-Coins) Magische Kugel – Groza (990 G-Coins)

Rucksackpack „Zirkuszelt“ (1000 G-Coins) Rucksack „Zirkuszelt“ (Level 1) (500 G-Coins) Rucksack „Zirkuszelt“ (Level 2) (500 G-Coins) Rucksack „Zirkuszelt“ (Level 3) (500 G-Coins)

Siegestanz 50 (500 G-Coins)

Schau dir die robusten neuen Outfits an: „ERKUNDER“-Sets (Verfügbar vom 26. Mai, 2021 – 25. Mai, 2022)

Outfit-Set „Pfadfinder“ (1190 G-Coins) Pfadfinder-Uniform (700 G-Coins) Pfadfinder-Rock (700 G-Coins) Pfadfinder-Schuhe (150 G-Coins)

Outfit-Set „Überlebenden-Biker“ (1190 G-Coins) Helm „Überlebenden-Biker“ (Level 2) (300 G-Coins) Weste „Überlebenden-Biker“ (700 G-Coins) Shirt „Überlebenden-Biker“ (200 G-Coins) Jeans „Überlebenden-Biker“ (350 G-Coins) Schuhe „Überlebenden-Biker“ (150 G-Coins)

Outfit-Set „Wanderer“ (1190 G-Coins) Schal „Wanderer“ (350 G-Coins) Overshirt „Wanderer“ (700 G-Coins) Shorts „Wanderer“ (350 G-Coins) Schuhe „Wanderer“ (150 G-Coins) (Bonus) Tanktop „Wanderer“

Zima „Fernkampfschredder“ (990 G-Coins)

BRDM „Schlangenjäger“ (990 G-Coins)

Siegestanz 51 (500 G-Coins)

Siegestanz 52 (500 G-Coins)

Streamer-Pack – MOZZ (Verfügbar vom 5. Mai – 28. Juli, 2021)

MOZZs PACK (1340 G-Coins) MOZZs Kleid (1000 G-Coin) MOZZs M24 (990 G-Coins)



Replay-System

Das Replay-System wurde aktualisiert. Die Dateien der letzten Replay-Version können nun nicht mehr abgespielt werden.

Bugfixes

Allgemein



Wir haben Probleme behoben, durch die

ein normaler Spieler benutzerdefinierte Sitzungen anderer Spieler löschen konnte.

ein normaler Spieler in benutzerdefinierten Sitzungen eines anderen Spielers Spiele spielen konnte.

ein normaler Spieler die benutzerdefinierten Sitzungen eines anderen Spielers starten konnte.

ein normaler Spieler die Lobbyeinstellungen der benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler ändern konnte.

ein normaler Spieler andere Spieler in benutzerdefinierten Sitzungen anderer Spieler an einen anderen Platz verschieben konnte.

Regentropfen auf Fahrzeugen bildeten, obwohl sie z.B. in einer Garage standen und mit bewölkten Wettereinstellungen gespielt wurde.

eine unangenehme Bewegung des linken Arms des Charakters ausgeführt wurde, wenn eine Waffe ausgerüstet wurde.

Bots, die eine Waffe abfeuerten, einen doppelten Sound ausgelöst haben..

Fahrzeuge durch kleine Zäune nicht fahren und zerstören konnten und stattdessen blockiert wurden (Passierte öfter auf Erangel).

der Panzerfausts Rückstoß schwächer als beabsichtigt war.

ein abnormales Zielproblem in FPP bestand, wenn ein Spieler auf einem Beifahrersitz des Pick-up-Trucks in eine bestimmte Richtung zielt.

erschöpfte Jammerpacks nach Verwendung des Notfall-Pickup wieder vollständig wiederhergestellt wurden.

Spieler durch ein ungebrochenes Fenster interagieren konnten (Gegenstände plündern, Türen öffnen usw.).

das Motorrad und Mirado auf und ab rutschten oder wackelten.

Welt

Wir haben mehrere Fehler auf der Trainingskarte behoben.





UI

Wir haben Probleme behoben, durch die

beim Senden einer Freundschaftsanfrage an einen Bot, eine Error-Nachricht angezeigt wurde.

Helme und Westen auf dem Inventarbildschirm in einem defekten Zustand angezeigt wurden, während ihre Haltbarkeit noch über 0 lag.

eine anormale Systemfehlermeldung, beim Navigieren zur Survival-Seite angezeigt wurde.

Skins & Gegenstände

Wir haben Probleme behoben, durch die