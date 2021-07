PlayerUnknown’s Battlegrounds: Saison 13 bringt Updates für Taego und Sanhok

Mit der Veröffentlichung von PlayerUnknown’s Battlegrounds Saison 13.1 am 4. August für PC und am 12. August für Konsolen wird eine Reihe von Updates für die kürzlich veröffentlichte Karte Taego eingeführt, die im Südkorea der 1980er Jahre spielt.

Eines der wichtigsten Updates ist die Einführung des Taego-Geheimraums, der zufällig auf der Karte erscheint und einige der besten Ausrüstungsgegenstände enthält, die Spieler finden können. Bevor sie den Geheimraum betreten können, müssen die Spieler jedoch einen geheimen Schlüssel finden.

Saison 13 führt außerdem eine neue Ranglistensaison, Anpassungen an der Karte Sanhok, neue Taego-Features und mehr ein.

Neue Ranglistensaison: Update 13.1 führt eine neue Ranglistensaison ein, wodurch alle verdienten Belohnungen aus Ranglistensaison 12 automatisch zum Inventar der Spieler hinzugefügt werden, sobald Saison 13 am 4. August live geht. Die Ranglistensaison 13 wird zwei Monate lang laufen, ähnlich wie die letzten Ranglistensaisons.

Anpassungen für Taego: Zusätzlich zu dem bereits erwähnten Geheimraum wird es auf Taego mehr Luftabwürfe geben, damit alle Spieler eine größere Chance haben, wertvolle Beute zu erhalten. Außerdem wird es auf der Karte zu Beginn einiger Matches Notlandungen des Startflugzeugs geben. Wenn Spieler zu Beginn einer Runde über die Karte fliegen, kann es vorkommen, dass der Motor des Flugzeugs explodiert und die Spieler zur Notlandung zwingt. Wenn Spieler sich entscheiden, bis zur Landung an Bord zu bleiben, beginnen sie das Match mit 50 Prozent HP.

Anpassungen für Sanhok: Auch nach der vollständigen Überarbeitung letztes Jahr, arbeitete das Team der PUBG Studios weiter an der Verbesserung von Sanhok. Mit Update 13.1 wird die Geografie der nordwestlichen Insel mit kleinen Klippen und Felsen angepasst, die den Spielern, die sich über das Ufer bewegen, Deckung bieten.

Kartenrotation: Mit Update 13.1 wird Paramo in normalen Matches durch Karakin ersetzt. Die neue Kartenrotation für Matches sieht wie folgt aus: Erangel Miramar Sanhok Vikendi Karakin

Das Patch Report Video gibt es hier:

Saison 13 startet am 4. August für PC und am 12. August für Konsolen. Spieler, die Update 13.1 ausprobieren möchten, können dies ab sofort auf dem PC-Testserver machen. Weitere Informationen zu Update 13.1 gibt es hier in den vollständigen Patch Notes.