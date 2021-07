PlayerUnknown’s Battlegrounds: Wechsel zu Free-to-Play System laut Gerücht

Neuesten Gerüchten zufolge könnte der Entwickler Bluehole mit PlayerUnknown’s Battlegrounds in Kürze auf ein Free-to-Play Modell umstellen. Demnach wird es im August einen Testlauf dazu geben, in dem der Entwickler die Reaktionen der Spieler auswerten will, um dann entsprechend zu handeln. Angeblich hat es im Jahr 2019 schon einmal ähnliche Pläne gegeben, die aufgrund der Rückmeldungen an die Entwickler nicht zustande gekommen sind.

Bis es eine Bestätigung seitens des Entwicklers gibt, bleibt es lediglich ein Gerücht und ist mit Vorsicht zu genießen.

Leak:

PUBG wants to go free-to-play.

They’re going to track player responses in a F2P week that’s happening next month.

Keep in mind, PUBG originally wanted to go F2P in 2019; but didn’t get the player response they wanted att from 2019’s F2P test.

— PlayerIGN (@PlayerIGN) July 24, 2021