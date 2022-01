Playground Games: Guy Newbury jetzt Senior Engineer

Bis Dezember 2021 war Guy Newbury Lead Programmer bei Codemasters und wechselte jetzt zu Playground Games als neuer Senior Engineer. Für welches Spiel er zur Verstärkung des Teams eingesetzt wird, kann nur geraten werden. Derzeit befindet sich Fable in der Entwicklung bei dem britischen Xbox Game Studio.

(Hiring) Guy Newbury lead programmer at Codemasters joins Playground Games

