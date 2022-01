Playground Games: Senior World Designer von BioShock 4 eingestellt

Bei Playground Games erhielt man jetzt Unterstützung von Justin Schramm. Der erfahrende Entwickler war von 2009 bis 2017 bei den Bethesda Game Studios tätig. Dort arbeitete er unter anderem als Level Designer an The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4.

Nachdem Jobs bei Ubisoft und Get Set Games fand er bei Cloud Chamber im Oktober 2020 eine neue Anstellung als Senior Level Designer, wo er am neuen BioShock gearbeitet haben dürfte.

Seit Januar unterstützt er Playground Games nun als Associate Quest Director und wird beim Forza Horizon-Entwickler wohl am neuen Teil der Fable-Reihe mitwirken.

(Hiring) Justin Schram a Bethesda Skyrim/Fallout4 & Senior World designer on Bioshock 4 join Playground as Associate Quest Director

— Idle Sloth (@IdleSloth84) January 21, 2022