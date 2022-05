PlayStation 4: Marvel’s Spider-Man hätte auch ein Xbox-Spiel werden können

Sony feierte mit dem PlayStation First-Party-Spiel Marvel’s Spider-Man große Erfolge. Dabei hätte das Spiel auch auf Xbox-Konsolen landen können, wie jetzt bekannt wurde.

Im Buch mit dem Titel „The Ultimate History of Video games, Volume 2: Nintendo, Sony, Microsoft, and the Billion-Dollar Battle to Shape Modern Gaming“ (Anm: Ja, ist tatsächlich so lang.) wird die Vergangenheit der Marvel-Videospiele behandelt.

Dazu werden unter anderem auch Ted Price, CEO von Insomniac Games, und Jay Ong, Executive Vice President and Head of Marvel Games, zitiert.

So wurde 2014 nicht nur Sony, sondern auch Microsoft von Marvel zur Entwicklung von hochwertigen Spielen angesprochen, die auf den Marken von Marvel basieren, wie Ong sagte.

Da die damalige Strategie von Microsoft auf der Entwicklung von eigenen IPs lag, lehnte man eine Zusammenarbeit ab.

Sony hingegen bot die Entwicklung eines PlayStation 4 exklusiven Spider-Man Spiels an, dass von Insomniac Games entwickelt werden sollte.

Die Rechte zur Entwicklung von Spielen basierend auf Spider-Man lagen in den 2000er-Jahren bei Activision. Laut Ong habe man den Publisher kontaktiert und den Vertrag gekündigt.

Schaut man sich Sunset Overdrive an, erkennt man das Potenzial für ein Spider-Man Spiel. Doch Insomniac hatte zuvor nur eigene IPs entwickelt. Was Anlass zur Sorge gab, wie Price zitiert wird.

„Die Fähigkeit von Insomniac, Spiele auf der Grundlage von bereits bestehendem geistigem Eigentum zu entwickeln, mag Anlass zur Sorge gegeben haben. In der Vergangenheit hat das Studio eher geistiges Eigentum geschaffen, als auf den Ideen anderer Unternehmen aufzubauen. In Wahrheit haben andere Unternehmen das geistige Eigentum von Insomniac adaptiert.“

Laut Price verstand man sich aber gut mit Marvel und schenkte dem Entwickler großes Vertrauen.

„Wir wussten schon sehr früh, dass die Chemie zwischen uns und unseren Kollegen bei Marvel stimmt. Gleichzeitig war das Marvel-Team fantastisch darin, uns zu vertrauen, eine neue Geschichte zu entwickeln… eine neue Sichtweise auf Peter Parker zu entwickeln und die Mechanik dessen zu erkunden, was Spider-Man in einem modernen Spiel sein könnte.“