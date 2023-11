PlayStation 5 Slim: Erste Bilder der Konsole in freier Wildbahn

Sony kündigte im Oktober eine Revision der PlayStation 5 als Slim-Variante an. Die rund 30 % kleinere Sony-Konsole wird auch ohne Laufwerk angeboten, wobei es optional dazugekauft werden kann.

Nun sind erste Bilder der PlayStation 5-Slim, in freier Wildbahn gesichtet worden, die einen Blick auf das Modell gewähren. Einige Bilder zeigen auch einen Vergleich zur bisherigen Version.

A Look at New PS5 Slim vs OG PS5 Comparison #PlayStation

via @phantompainss pic.twitter.com/HIUu59rAxD

— HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) October 31, 2023